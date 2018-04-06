操縱匯率黑名單 台灣可望續脫身

2018-04-06

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國財政部本月將再度發布每半年一次的「主要貿易對手國外匯政策」報告，在三項判斷匯率操縱的指標中，台灣因外匯市場干預規模持續減少，連續兩次只滿足其中一項，去年十月從「觀察名單」中剔除，這次若無意外，可望仍不在觀察名單中。

美國財政部以三項指標判斷「匯率操縱國」，包括：對美貿易順差超過二○○億美元、經常帳順差超過國內生產毛額（GDP）三％、單邊干預外匯市場且一年內淨買入外幣超過GDP的二％。

台灣二○一六年十月被美國財政部指控符合經常帳順差超過GDP三％，以及匯市干預金額逾GDP二％兩項指標，因此被列觀察名單；去年四月雖干預匯市部分已被拿掉，但仍在該名單中，去年十月才從觀察名單中剔除。

中央銀行總裁楊金龍當時表示，台灣與美方充分溝通且成效良好，同時也傳達台美貿易的實際情況，基本上新台幣匯率由市場供需決定，因此能夠從觀察名單中移除。

據了解，央行一直以來都有向美方說明台灣狀況，包括小型開放經濟體因GDP不大，經常帳順差占GDP比率很容易超過三％；此外，若考量第三地轉運商品和服務貿易，美對台貿易逆差會大幅縮小。

去年十月被美國列入匯率操縱觀察名單的國家，包括中國、日本、德國、瑞士、南韓。