拋售美債？ 中國握「核彈」

2018-04-06

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透報導，截至今年一月底，中國持有美國公債達一．一七兆美元，是美國最大的外國債，中國持有的美債僅次於美國聯準會（Fed）；不過，北京公布對美國三○一制裁的報復措施，並未將美債列入，顯然保留了和美國貿易戰的「核彈選項」。

市場︰若升高衝突 北京反而減少籌碼

華爾街「新債券天王」雙線資本執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）指出，中國可把持有的美債部位當籌碼來「威脅」；但北京如果真的拋售美債，就不再是威脅了，將會使衝突情勢升高，反而減少籌碼。

中國削減美債部位的任何行動，將會推高債券殖利率，使得美國聯邦政府舉債成本升高，對美國金融和全球投資者造成很大損害。在美中擬相互課徵關稅的消息出爐後，美國十年期公債殖利率昨日上午小幅攀升至約二．八一％。

美國政府數據顯示，中國財政部近五個月來美債持有部位小幅縮減三百億美元，目前較二○一三年底一．三兆美元的最高紀錄減少約十一％。外國政府持有美國公債四兆美元，占在外流通的未償美債（十四．七兆美元）逾四分之一，而中國外匯存底（三．一三兆美元）逾三分之一為美國公債。

中國財政部副部長朱光耀日前被問到是否拋售美債，稱中國是負責任的投資者、會保護人民財產安全。不過，兩週前中國駐美大使崔天凱受訪指出，中國正「考量所有選項」，不排除減緩購買美債。

索恩伯格（Thornburg）基金經理人克林格霍佛表示，若中國想按下核彈開關、拋售美債，將對美國貨幣市場產生直接衝擊，為北京欲達成的可持續性外匯目標帶來更大打擊。

紐約智庫美國外交關係協會資深研究員賽瑟（Brad Setser）表示，中國可出售美債，買入殖利率較低的歐洲或日本公債；若北京想要讓貿易衝突升溫，更可能的是讓人民幣兌美元貶值，直接打擊川普帶動美國製造業成長的目標。人民幣兌美元四日貶值約○．二五％，仍處於近兩年半高點。