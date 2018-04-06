資通訊未列清單 美留退路

2018-04-06

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國公布對中國三○一制裁產品清單，在雙邊貿易占相當大比率的消費電子高科技商品，從手機到個人電腦等，皆未遭波及；路透報導，美國業界消息人士指出：「幾乎所有主要資通訊（ICT）產品都受到豁免，華府確實把矛頭鎖定『中國製造二○二五』，但留了退路，不想過於傷害消費者。」

路透指出，美國祭出三○一制裁的目的，在於迫使中國政府處理以「中國製造二○二五」等計畫竊取美國智慧財產（IP）、強迫美企技術移轉的議題；不過，中國最重視的ICT產品，包括筆電、個人電腦、伺服器、電信設備，未列入課徵關稅的清單中，讓美中相關企業暫時鬆了一口氣。

半導體已成美國第四大出口產品，僅次於飛機、精煉油品和汽車，但因IC（積體電路）晶片全球供應鏈模式，美國企業多選擇在海外加工，再回銷至美國。美國半導體產業協會統計，美企涵蓋全球半導體約一半市占；根據瑞銀證券數據，中國電子和科技產品占其對美國出口的四十三％，美國若對這些半導體進口產品課稅，等於打擊本身工業的一大支柱。

華府科技智庫資訊技術與創新基金（ITIF）的文件指出，若對中國ICT產品課徵十％關稅，將使未來十年美國經濟產值減少一六三○億美元。ITIF董事涵蓋蘋果、亞馬遜、思科系統（Cisco）、Google和英特爾等大公司代表。

至於被列入清單的科技產品，包括平板電視機、磁碟機等。美國三○一制裁的措施，旨在改變美中貿易談判動態，讓川普有籌碼逼北京做出讓步、並兌現重振美國製造業的選舉承諾，因此關稅主要集中工業製品，如機械、機器人、引擎、閥門、醫療設備和藥品。

不過，美中貿易全國委員會中國事務副會長彭捷寧（Jacob Parker）認為，若美國停止從中國進口某種產品，就會從成本次低的生產國進口，如南韓、越南或馬來西亞，而非在美生產和支付更高成本。