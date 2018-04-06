《新聞解讀》美中一來一往 照表操演

2018-04-06

編譯楊芙宜／特稿

美國公告對中國三○一制裁產品清單後，中國商務部在十二小時內開出報復清單，其他部會、官媒並迅速多管道反制和嗆聲，貿易戰看似箭在弦上。不過，若從美國公布清單不到十分鐘，中國網站就「神翻譯」全文上網來看，美中兩大經濟強權並非如表面上劍拔弩張，恐怕各自演戲給自家人看的成分居多。

幾個跡象指向這些懷疑。跡象一，美國貿易代表署（USTR）於美股三日盤後公告擬對中國約五百億美元產品課徵廿五％關稅的清單，中國網站十分鐘內即將USTR新聞稿及長達四十五頁附錄的一三三三項關稅品項稅則清單中譯本上網；同時間外電都只有一行突發新聞簡訊而已。

面子不能輸 演給自家人看

跡象二，美國公布清單後不到十二個小時，中國就宣布將對自美國進口同樣五百億美元產品徵廿五％關稅，包括黃豆、飛機、汽車等一○六項產品，但真正開徵「將視美國政府對中國商品加徵關稅實施情況，另行公布」。

美中一來一往，雙方拚搏彷如套好招般「照表操演」，表面上衝突不斷、相互叫價，其實都在滿足內外看戲觀眾，在「面子」上不能輸。

川普政府面臨年底國會議員改選的期中考壓力，坦言雖希望和中國交好，但「競選時就說過」必須採取行動來解決龐大美中貿易逆差，印證其對中國貿易的懲罰和強硬態度，確有滿足共和黨和川普選民的目的；而習近平上月修憲取消國家主席任期制後，被視為當代中國皇帝登基，豈有讓洋人欺負的道理，在幕後持續談判同時不能示弱，必得回以顏色。

目前美中都還在走關稅博弈賽局的流程，未讓擬議中的關稅措施生效，也預留談判空間。USTR制度化程序在諮商期後還有一八○天評估時間，才會拍板關稅實施與否；中國財政部副部長朱光耀四日挑明，關稅還未生效，雙方已把問題擺到桌上，接下來是「談判合作」的時間了。

川普談判擅長先大膽叫牌，習皇帝也懂得裝腔作勢，如七傷拳的全面貿易戰不是人人希望打，結局要看雙邊談判結果。不過，還有第三個跡象是，川普喊的牌是「廿五％」，比起一九八○年代雷根總統對日本產品課徵一○○％或更高關稅相比，大型貿易戰開打與否，已不言可喻。