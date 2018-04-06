邊打邊談 美︰對中301未必生效

2018-04-06

駐美大使︰中方願協商解決問題

〔駐美特派員曹郁芬、編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易戰邊打邊談。在美國宣布對中國的特別三○一制裁清單、而中國也立即反制後，中國駐美大使崔天凱美東時間四日下午與代理國務卿蘇利文會談；雙方政府官員陸續透露的訊息，也顯示貿易戰並非非打不可。白宮首席經濟顧問庫德洛受訪表示，關稅是逼對方上談判桌的策略，有可能永遠不會生效；崔天凱也說，願意協商解決問題。

受此影響，週三美股一度重挫後翻紅，週四歐亞股也多上揚，美股道瓊開盤上漲百餘點。

美國貿易代表署美東時間三日（台灣時間四日清晨）宣布對中國一三三三項約值五百億美元的產品課徵二十五％關稅後，中國立刻還以顏色，除了二日公布一二八項美國產品的加稅清單，四日又宣布將對美國黃豆和飛機等一○六項等值商品徵收二十五％關稅。

儘管美國貿易代表署以新聞稿批評，中國尋求世界貿易組織的防衛機制解決鋼鋁稅爭端毫無依據；但官員也說，在祭出三○一制裁清單後，美國期盼中國能展現行動，朝向市場經濟發展的方向，改變中國非市場規則與原則的經濟發展模式。至於雙方是否已展開談判，官員未明確回答，僅表示中國要先有行動，改變現行做法。

在崔天凱與蘇利文會談後，美國國務院的聲明表示，雙方同意建立具建設性的美中關係至為重要，以期能產生有意義的結果，美中會繼續就彼此關切事項保持密切溝通。

美國商務部長羅斯與白宮首席經濟顧問、國家經濟委員會主席庫德洛都表示，美中貿易爭端最可能的解決方式是透過談判。CNBC報導，庫德洛受訪指出，至少在未來兩個月內，還不會真的有課稅行動；過程中，美國會使用所有工具，讓中國上談判桌討論改變貿易作為的方法。他坦言，針對中國的懲罰性關稅確實有可能不會生效。

庫德洛表示，關稅制裁是逼中國上談判桌的策略，大家不必「反應過度」。

白宮發言人桑德斯在例行記者會上說，美中新的關稅還有幾個月才會生效，「我們希望中國會做對的事情。」她表示，是中國造成這個問題，不是川普總統，但終於有一位美國總統願意站出來說：「真是夠了」。桑德斯說：「我們將要求中國停止不公平的貿易慣例」，並在未來幾個月走完程序。