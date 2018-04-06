國道沒首日塞 中彰仍成停車場

2018-04-06

國五北上高乘載 下午2點提早實施

〔記者鄭瑋奇、簡惠茹、湯世名／綜合報導〕清明連假國道連二天大塞，昨日西部國道及國五一早就塞，交通部國道高速公路局因應接下來三天北返車潮，今天將調整部分疏運措施，包含國五提早實施北上高乘載措施、延後結束，提早開放路肩供民眾行駛等。

昨天中午時分，國道一號、三號中部南下路段都出現大塞車，其中國道一號彰化路段，從彰化市金馬路旁陸橋往下俯瞰南下一九七公里路段，整個南下車道都定點不動，還吸引多名機車族停車拍照PO網，稱是「史上最塞清明節」。

國道七隊指出， 國道一號南下一度出現大塞車，行車時速約在二十公里至四十公里，國道三號南下一九二公里彰化系統交流道匯入國道一號處大打結，不少車輛隨意插隊，塞車情形雪上加霜，轄線多半呈現「橘紅色」警示。南下一九五公里至一九八公里路段甚至出現定點，塞車情況到下午過後才逐漸紓解。

今還有出遊車潮 避開壅塞路段

國道五號昨天清晨五點半南下開始塞車，北上車道則在下午一點多湧現車潮，雪隧宜蘭端出口一度回堵六．五公里，車速最慢只有二十公里，頭城、宜蘭和羅東交流道回堵。

高公局交管組科長蔡明哲則表示，昨日並未比清明連假首日更塞，全日車流量預估還下修二至三百萬車公里；白天車流出現時間也沒有像第一天集中，大約上午六點、七點先出現掃墓車潮，九點、十點後有旅遊車潮。

今日白天仍將湧現旅遊車潮，高公局預估，上午八點南下重點壅塞路段為國一湖口—新竹、國三鶯歌系統—關西、快官—南投。下午兩點後北上車潮湧現，國一西螺—埔鹽系統、南屯—豐原、銅鑼—頭屋、新竹系統—湖口，國三龍潭—鶯歌系統、竹山—霧峰等為易壅塞路段。

今天國五南下、北上都實施高乘載管制，不過根據以往經驗，高乘載時段車仍多，結束後更是會一路塞到晚間十一點。因此，今天起調整疏運措施，原定下午三點至晚間八點北上高乘載管制，改為下午兩點至晚間九點，並於各交流道實施嚴格匝道儀控。