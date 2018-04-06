學者建議》避免削價競爭 做出特色主動出擊

2018-04-06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕去年觀光旅館客房營收嚴重下滑，業者將矛頭直指法規對民宿及旅館規範不同及國內旅客成長停滯兩大因素，學者則認為，走特色旅宿，主動出擊，才是絕地求生的出路。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，這兩年新旅館、民宿增加不少，同時台灣面臨國民旅遊市場衰退、入境旅客持平的情況，房間數增加，旅客卻未明顯增加，造成不同類型的住宿產業彼此削價競爭。

旅遊業者也有類似看法，譬如苗栗樹也民宿，隱身在寂靜山林中，是全台少有的頂級民宿，主打森林風，吸引不少旅客慕名而來；緩慢民宿因為管家特色鮮明，還到日本北海道開分店。因為有特色，不會淪入削價競爭的惡性循環中。

陳家瑜表示，以前民宿和旅館客源市場互不衝突，但供需不平衡後，旅館開始把價格壓低、擠壓到民宿業者，這兩年民宿業者也撐得相當辛苦。近年來許多特色旅宿崛起，許多遊客會特地跑去住，建議旅宿業者不要只當「工具型產業」，不妨思索如何主動出擊，轉變為「目的型產業」。

轉變為目的型產業 才能絕地求生

有業者認為，中客縮減、東南亞旅客未能在產值上彌補，加上國旅市場緊縮才導致產值萎縮。觀光局副局長張錫聰表示，各國際客源市場有消長變動很正常，中客不確定性本來就大，觀光飯店是長期投資，相信投資前早已納入考量。多元開發不是只有南向，觀光局近年也積極赴日韓、歐美、中東行銷，但第一線還是要靠業者開發。