業者心聲》法規天差地別 旅館繳稅、民宿減免

2018-04-06

營收暴跌 怨兩者競爭不公平

〔記者蕭玗欣／台北報導〕去年全台觀光旅館客房營收暴跌近億元，平均住房率也下滑。旅宿業者直指，民宿和旅館雖都是旅宿業，但法規對兩者的要求天差地別，旅館要繳稅金、人事成本，還要符合政府的消防法規，但民宿不用，所以可以用低價吸引觀光客，造成不公平競爭環境；加上近年總體旅客成長動能停滯，各種原因導致旅宿業產值下滑。

非法民宿低價搶客 衝擊旅館營運

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，花蓮地區目前合法登記民宿超過兩千家，至少提供一萬個房間，足以應付旅客需求；但非法的民宿業者也越來越多，以花蓮一天一百團中客來說，就有高達八十團住在非法民宿，嚴重衝擊旅館營運。

陳義豐說，旅館要繳稅金、人事成本，還要符合政府要求的消防法規，但是民宿不用，加上現在網路訂房盛行，民宿也可以用低價吸引自由行；陳義豐認為，賺錢繳稅是天經地義，政府應該也要用相同條件要求民宿業者。

一名不願具名的墾丁觀光旅館業者抱怨，民宿管理辦法從五間房間數放寬到八間，甚至有一整棟都是民宿，既不受法規限制、成本又低，那大家還開旅館幹嘛？

這名業者也表示，前幾年許多投資客都跑到墾丁炒房地產、開民宿，現在中客和國旅客人減少很多，民宿倒了一大半，即便如此，墾丁旅宿還是面臨嚴重的削價競爭。

民宿全聯會顧問李奇嶽表示，二○二○年以前，國內旅宿業每年都會維持一成的成長動能，這是前幾年市場投資的結果，但是去年國旅客人衰退，外國觀光客雖有小幅成長，卻彌補不了產值和使用房間數。

旅客動能停滯 不能單指民宿太多

李奇嶽認為，整個旅宿業家數都在成長，不能單指民宿成長有問題。他以日本開放「民泊法」為例，因為每年日本入境旅客都有明顯成長，自然不怕旅宿業家數增加。