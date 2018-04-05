辜振甫大女婿 爆偷吃2女、生2子

2018-04-05

〔記者陳慰慈、高嘉和／台北報導〕台灣水泥公司、海基會前董事長辜振甫的大女婿胡其龍，爆出早在十多年前就瞞著妻子辜懷群，偷吃兩名女子又各生一子，因兩年多前胡男不再付扶養費，小三、小四母子接連提告，名門的外遇事件才曝光；台北地院根據ＤＮＡ鑑定確認親子血緣關係，日前判胡男須償還先前所欠的扶養費外，每月需給付小四之子扶養費直至成年，而與小三母子的官司仍在審理中。

不再付扶養費挨告 名門外遇曝光

北院二、三月間有林姓及張姓女子提告的「確認親子關係存在」兩件官司宣判，被告同為六十八歲的台泥辜家大女婿胡其龍。

林姓與張姓女子分別是胡其龍的婚外情對象，因兩女各為胡生下一子，胡不再提供扶養費及生活費後，才遭兩女提出「確認親子關係存在」訴訟，要求胡給付扶養費。

林姓小四指控，一九八九年認識胡男，一九九八年兩人開始交往，二○○三年她為胡男生下一子，胡一直金援、照顧母子倆，但二○一五年六月起，胡男不再支付母子的扶養費與生活費，要求胡男自二○一六年十月起，每月應給母子二十八萬元扶養費直至兒子成年，另還須支付積欠十六個月扶養費共計四百四十八萬元。

胡男出庭時喊窮表示，林女請求金額過高，事實上他負債累累，且林女於二○一五年間偷偷賣掉他「借名登記」於林女名下的房產，所得應足以抵扣扶養費，又林女對兒子同樣也有扶養義務，不應由他一人負擔。

小四案判付扶養費 小三案審理中

法官依據林女提出的戶口名簿、照片、簡訊、帳戶等資料，與調查局ＤＮＡ鑑定，確認胡就是小四之子的生父，並審酌台北市平均每人每月消費及學費，及林女須負擔一成扶養費，判胡男每月須給林女兒子四萬餘元扶養費直至成年，並另須償還積欠林女的十六個月扶養費共計六十五萬餘元。

而張姓小三母子的訴訟，原定三月五日宣判，後臨時取消，法官裁定再開言詞辯論庭；針對官司訴訟，台泥僅表示，此與公司營運及業務無關，不便回應。