中國報復反擊 黃豆飛機都上榜

2018-04-05

中國官媒嗆「專找美國七寸打」

〔記者高嘉和／綜合報導〕在美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）於美東時間三日公告多達一千三百餘項的「三○一制裁」清單後，中國商務部昨下午約四時宣布，將針對原產於美國的黃豆等農產品、汽車、化工品、飛機等十四類、一○六項進口商品，「對等」採取加徵關稅措施，稅率為二十五％，涉及去年中國自美國進口金額約五百億美元；最終措施及生效時間將另行公告。美中貿易戰進入短兵相接新階段。

火速公布清單 但生效時間未定

相較於商務部公告中強調，「中美兩國應堅持相互尊重、合作共贏的原則，保持理性，加強溝通」；鷹派官媒「環球時報」透過網路評論怒嗆，「反擊美方新攻勢、專找它的七寸打」；中國外交部也回應表示，「中國人民的智慧和幹勁會被進一步激發，『製造二○二五』會走得更快、走得更好」。

中國商務部公告指出，「美方這一措施明顯違反了世界貿易組織（ＷＴＯ）相關規則，嚴重侵犯中方根據ＷＴＯ規則享有的合法權益，威脅中方經濟利益和安全」。中國新聞司副司長耿爽更回酸美國說，「美國擁有世界領先的科技力量和製造能力，應該對自己更有信心，沒有必要採取單邊主義、保護主義的措施，對其他國家的努力進行打壓和干擾」。

環時社評更是火力全開，稱「美方這樣做相當於搞『陣前閱兵』、炫耀武器，試圖不戰而屈人」；「是想衝擊中國製造二○二五計畫，想把中國『打回上個世紀』的輕狂想法」；「先打美國的黃豆、玉米。農業一旦受損，在美國造成的波及面大，政治衝擊力強，目前執政的共和黨尤其將付出代價」。