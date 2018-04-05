美301細項 劍指中國戰略產業

2018-04-05

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）公布對中國「三○一制裁」開徵二十五％關稅的產品清單，多達一三三三項，主要鎖定從半導體到鋰電池的高科技產品，涵蓋中國資通訊、機械、航太、機器人等多項戰略產業出口；這些產品主要是「中國製造二○二五」重點發展項目，中國透過強迫外企技術移轉、涉侵犯美國智慧財產（ＩＰ）和創新，卻對美國企業和經濟造成嚴重損失。

ＵＳＴＲ指出，針對中國祭出懲罰性關稅規模，與中國不合理技轉政策對美國經濟造成的損害是相稱的，「不論就評估對美國經濟造成的損害，或促使中國取消有害行為、政策及措施，這兩方面都是合適的」。

無手機、筆電等產品 減低消費者衝擊

ＵＳＴＲ列出約五百億美元中國進口產品清單中，包括醫藥和醫療器械等高附加價值商品、機床和化學品等中間產品，以及洗碗機、電視機和汽車零組件等消費品；但手機、個人電腦、筆電和通訊設備等大宗電子產品，以及鞋子、服裝等主要零售商品，皆不在名單之列，主要是考量美國零售物價若因此升高，恐引發消費者強烈反對。

三○一制裁的關稅措施不會立即生效，如果美中最終達成協議、即中國承諾進一步擴大對美國進口開放市場，關稅措施可能永遠都不會實施。ＵＳＴＲ清單公布後，展開六十天徵求各界意見的諮商期，包括五月十五日在華府舉行公聽會；諮商期結束後，ＵＳＴＲ還有一八○天評估時間，為美中雙方談判預留充裕空間。

川普政府針對「中國製造二○二五」相關產品課徵關稅，凸顯其越來越擔憂中國透過產業政策、網路間諜活動、政府大量補貼等不公平招數竊取美國技術，以協助中國科技「跳蛙式」發展，最終將使美國軍事和經濟處於不利地位；這也象徵著華府對中國戰略的重大改變，不再沿襲二十多年來期待中國能融入全球自由貿易的路線。

ＵＳＴＲ關稅備忘錄特別提到「中國製造二○二五」計畫，清單上羅列的工業機器人、飛機引擎、某些半導體生產設備、電動車，都是中國力爭成為全球領先者的技術領域；藉以回應和制裁中國相關產業政策迫使美企技轉、侵犯ＩＰ等行為。ＵＳＴＲ使用電腦程式演算法制定關稅目標，篩選出對中國出口商造成最大打擊、但對美國消費者損害有限的產品。