社論》揭開「中國製造2025」的真相

2018-04-05

美中貿易摩擦擴大，全球金融市場震盪重挫，但雙方依然叫陣嗆聲，情勢險峻。川普提高進口鋼鋁關稅，原本是採取無差別待遇，但多數重要貿易夥伴最後仍獲豁免，劍指中國的用心，不問可知，因此中國亦針對美國一二八項商品展開報復；隨之美國貿易代表署公佈三○一懲罰清單，針對中國約五百億美元的一三○○餘項產品課徵二十五％關稅，中國則立即回應，對美國的大豆、 飛機、汽車、化工品等十四類一○六項商品加徵二十五％的關稅，規模亦為五百億美元。真是應驗了所謂「來而不往非禮也」，貿易戰火的延燒一時之間難以止息。

川普素人從政，作風詭譎難測，最近頻揮貿易大棒，似乎欲以衝突策略，逼使對手妥協，從而獲得更好的貿易條件，達成其所稱的公平貿易，作為美國經濟再起的基礎。因此可知，貿易戰只是手段，並非目標；川普提高鋼鋁關稅，卻以此作為與貿易夥伴談判的籌碼，乃為明顯之例子。故而，美中雙方固然擺足陣勢，但是考慮雙輸的結局，或許情勢會有轉圜的生機，因此台灣在美中貿易戰可能遭到池魚之殃，但亦不必過度悲觀。只是美中貿易戰中有一焦點逐漸浮上檯面，亦是此次川普對中國發動貿易戰的主因之一，就是防堵中國藉由「中國製造二○二五」計畫，由國家挹注資金與補貼，以及強迫外國公司合資、技轉，甚至併購，取得高端技術與智慧財產，促成中國由低端製造大國轉型為高端製造強國。

中國三十多年的經濟發展，已經奠定世界工廠的地位，但此一製造中心意味的是低價、低成本與技術低端的負面印象，其之急於轉型，改善形象，乃可以想像之事；「中國製造二○二五」計畫的端出，即在型塑高科技產業先驅形象，企圖在5G、AI、物聯網、自駕車、機器人、大數據之新產業中成為領先者。坦言之，中國想改變與轉型，實為情勢之必然，卻何以引起美國、歐盟、日本等先進國家的警惕與憂心？首先，是在技術、智慧財產權方面，中國並未走正路，獨力研發創新，提升產業水平；反而是以市場與商機作為籌碼，並且挾著資金與政策作為後盾，肆無忌憚地仿冒、盜竊智慧財、強迫技轉、高價併購等，再以非關稅障礙阻止外國企業與商品的公平競爭。換言之，中國製造二○二五的產業發展計畫，並非植基於自由貿易與市場經濟的理念，更牴觸了ＷＴＯ的規則，也就是它對外國的出口要求自由貿易，卻嚴格保護其國內市場與商品的壟斷，這才是中國快速崛起的真相。

尤有甚者，正常國家在富有之後，往往對人類的福祉與自由民主帶來重大貢獻，但是中國崛起之後，非僅未由專制獨裁轉化為民主多元，反而因為當權者擁有更多的資源與高端監控技術，人民的自由與人權受到更大的箝制。加上習近平公然廢除國家主席任期制，成為實質的皇帝，中國已然倒退回中華帝國的時代。最近臉書陷入洩漏個資的醜聞與危機，備受撻伐，這是西方社會的民主與市場運作法則的基本規範；反觀中國，企業所得之大數據掌控在政府的監控之下，卻被視為天經地義，而一些貪圖中國市場的西方大企業亦背離普世價值，向中國妥協。除此之外，中國對台灣，係以經濟利益作為誘餌，企圖強化實質掌控力，最近幾起以支持台獨之名封殺台灣藝人事件，在在印證中國經濟力之強大，只會對內壓制，對外則擴張軍備，以武力壓人。對愛好和平與民主的人，絕非好事。

總之，防止中國藉由二○二五製造計畫變成製造強國，除了牽扯經貿利益之爭，本質上甚至可當成民主與專制的抗衡。中國擁有十三億人口、數千年封建獨裁的歷史，以及不認同普世價值，不知自由民主為何物的統治集團，若是在產業與科技上得以轉型突破，則如虎添翼，勢將成為民主與文明的最大威脅。中國人並沒有因為經濟發達而更加自由、多元與包容，反而帶來更嚴厲的監控與箝制；同樣的，中國一旦崛起為經濟強權，世人分享的也不會是繁榮與和平，而是衝突與暴力。因此，透視中國的野蠻本質，可以了解中國製造二○二五與美中貿易戰並非只是經濟利益之爭，更重要的是民主社會與共產專制的對抗；而這場爭鬥結果將攸關台灣的經濟甚至主權，國人絕不可輕忽其所隱含的危機。