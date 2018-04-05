新聞分析》美中貿易升級中型衝突

2018-04-05

記者盧冠誠／特稿

美國貿易代表署（USTR）公布對中國「三○一」制裁清單後，中國立即回擊並列出涵蓋黃豆、飛機、汽車等對美國非常敏感的報復清單，美中貿易大戰正邁入「中型衝突」，一旦成真，兩國經濟都會受到影響，台灣經濟也將受到波及。

中央銀行三月下旬舉行首季理監事會議，提出美中貿易戰小型衝突、中型衝突及大型衝突三種可能情境模擬分析。

中型衝突是指美國對自中國進口產品（約五一○○億美元）的十％至二十％加徵關稅，恰好符合這次USTR提出「三○一」制裁清單的產品價值約五○○億美元，而中國反擊則聚焦美國農產品。

中國是美國最大的黃豆出口國，美國總統川普的重要票倉又多在農業區，中國專朝美國痛處反擊。央行資料指出，若發生中型衝突，將造成美、中經濟成長率各降低○．一至○．二個百分點。

假設川普依競選政見對中國進口產品課徵四十五％關稅，中國也採取更激烈的手段，甚至拋售美國公債、限制民眾赴美旅遊或留學時，中美貿易戰就會演變為大型衝突，導致美國出現溫和的經濟衰退，中國經濟成長率降低超過二個百分點。

不過，美國的「三○一」制裁清單還要經過公聽會等程序後，才會確認最終清單；中國也未宣布報復清單的最終措施及生效時間，因此，應該還有緩衝空間。

美中貿易戰愈演愈烈，台灣經濟受美、中影響大，夾在兩隻打架的大象中間，如何讓傷害降到最低，政府應以最壞的情況評估，並儘快提出因應之道。