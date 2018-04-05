學者分析》美藉關稅逼中上談判桌

2018-04-05

〔記者盧冠誠／台北報導〕對於美國貿易代表署（USTR）公布對中國「三○一」制裁清單，中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，被認定「Made In China」（中國製造）的台商，尤其是機械、電機方面，若出口到美國，就會受到直接衝擊。

這次美國公布的清單未全面涵蓋手機、消費性電子產品；對此，李淳指出，畢竟美國不會搬石頭砸自己的腳，也讓之前大家比較擔心的蘋果供應鏈可望鬆口氣，相關台商不致受傷。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德則表示，美國這波清單，與台商比較有關的產業，包括金屬製品、橡膠、發光二極體（LED）；其中金屬製品多集中在中國昆山生產，供應鏈比較在地化，短期影響可能較小。

至於中國的可能反制措施？李淳及孫明德皆表示，中國會採取同等規模、幅度的報復行動。孫明德表示，美國此次公布對中國制裁的建議清單，產品價值約五○○億美元，中國也會提出相同規模的清單報復，但「清單對清單」最終是否實現，要看中美雙方之後的談判結果。

「美國想要用這些關稅，押中國上談判桌！」李淳表示，USTR此次清單的產生，很明顯是以「中國製造二○二五」計畫為基礎，來回應中國用不公平的手段想在短時間內超車美國；因此，美國與中國談判的目的，首先是要消弭中國採取不當手段來達到「中國製造二○二五」的目標，其次則是要讓美國維持長期領導地位。