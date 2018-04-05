法人提醒》有無波及台廠 看產品出口地

2018-04-05

〔記者廖千瑩／台北報導〕投顧業者分析，美國開出三○一初步制裁清單，對台灣影響比較大的產業，主要是資通訊（ICT）與電子科技台商，特別要留意相關個股產品的出口地，關鍵在於產品出口許可證的地點，是不是在中國；且得密切關注後續美中雙方交涉狀況。

中國組裝、出口美國 投資人要留意

元富投顧總經理劉坤錫昨表示，美國公布三○一清單，對台灣影響算是比較「間接」，主要是經由中國做組裝製造、再出口到美國的相關個股；可能對台灣的資通訊產業造成較大衝擊，還有電子科技產業也有負面影響。至於航太機器等不會在中國生產者，影響就比較有限。

劉坤錫說，若要觀察台灣廠商是否受影響，可留意台灣廠商產品的出口地，關鍵在產品出口許可證的地點；像是台灣鋼鐵業產品出口地較多在台灣，美國三○一清單影響就不大，但若台灣在中國組裝製造生產的產品，出口許可證列在中國，就須留意觀察美國貿易制裁清單後續變化。

華南投顧董事長儲祥生指出，美國三○一制裁清單大部分影響的還是科技產業，尤其是在中國製造零組件、或是在中國進行組裝生產的台灣廠商，未來要關注是否會受到美國對中國出口終端電子產品課徵關稅波及，造成零組件或組裝產品的產量和價格因此受到牽動；至於工具機產業中的關鍵零組件滾珠螺桿、線性滑軌等，多在台灣製造，影響就不大。

至於對台股的影響，劉坤錫認為，美國開出三○一清單，中國也公告要等規模課稅，未來兩個月對金融市場多少會有影響，這段期間投資人要進出台股，得心臟夠強。