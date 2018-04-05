工商界：提高警覺 分散布局

2018-04-05

中製造業若被制裁 恐牽連我材料商

〔記者羅倩宜／台北報導〕美國對中國三○一制裁清單出爐，台灣在中國生產比重高，難免殃及池魚。工總表示，「三○一是手段不是目的」，過去實質制裁不多，但台廠仍應提高警覺，分散布局；商總則表示，受創的雖是製造業，但生產後的銷售、流通都會受牽連；工商協進會舉例，印刷電路板在名單之列，上游的材料商如台玻就有影響。

工總：過去實質制裁不多

工總秘書長蔡練生指出，三○一清單包括機械、資通訊、汽車等，台灣與中國的貿易品項不脫這些範圍，「雖然美國不是針對台灣，但我們無法置身事外」，例如電子和汽車零組件，可能有不少是在中國加工再賣到美國。不過，根據歷史經驗，三○一條款最後進行實質制裁的案例有限，大多以妥協、和平收場，美方應是為了逼迫對手國上談判桌。

蔡練生說，台廠的因應之道就是「盡量保持一點距離」，製造業要分散全球布局，前往東協等國投資或根留台灣，較不易受到貿易戰的影響。

商總理事長賴正鎰指出，中國占台灣出口約四成，「估計其中二十五％是加工後再轉往美國」，制裁清單中的機械和資通訊產業是台灣的命脈，須審慎評估衝擊。他建議政府找美國談判，與台灣製造業相關可要求豁免，並輔導業者轉型，甚至可考慮直接赴美投資。

工商協進會理事長、台玻董事長林伯豐則大嘆，電子業會受影響，台玻就是典型的例子，例如中國印刷電路板若遭制裁，台玻提供的玻璃纖維底材就要準備因應衝擊，「看是要尋找新市場，或跟著客戶移動到美國生產，下下策就是減產」。他說，全球印刷電路板上游材料，台灣市占近半，其中南亞占二十％、台玻占十八％。

工具機大廠上銀董事長卓永財表示，機械業受衝擊不大，到對岸設廠的機械或工具機業者，主要銷售中國本土市場，再轉售美國的很少。