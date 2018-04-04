供應鏈占優勢 高階產能首選台灣

2018-04-04

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體具備完整供應鏈，晶圓代工龍頭廠台積電、封測龍頭廠日月光等高階技術產能擴廠都是首選台灣，連美光等外商也是靠攏台灣投資建廠。

台積電在新竹、台中與台南等三個科學園區分別投資設廠，都在一日通勤距離內，員工及工程師調度很方便，供應鏈也很近；董事長張忠謀曾多次強調，台積電在台灣生產經濟規模很具競爭優勢，這是其他國家所不及的。

中國市場雖大，台積電也布局中國，但在南京設廠月產能僅兩萬片，佔總產能約僅二％，研發與主要生產基地仍在台灣；剛在南科動土的晶圓十八廠，是台積電在台第四座超大型十二吋晶圓廠，計畫量產五奈米製程，整體投資初估約七千億元，可創造四千個工作機會。

日月光是在三年前推動「五年六廠」投資千億元計畫，昨動土的Ｋ二十五廠是「五年六廠」最後一個廠。

Ｋ二十五廠房將打造智慧工廠與鑽石級綠建築，預計二○二○年第一季完工，估可創造逾一千八百個工作機會，投資金額約新台幣一二五億元，預估滿載年產值可達百億元；將專攻高階的三Ｃ、通訊、車用、消費性電子及繪圖晶片等應用領域。

全球DRAM第三大廠美光科技（Micron）也視台灣為其最大生產重鎮，目前在桃園與台中的DRAM廠月產能超過二十萬片，且選定台中后里擴增封測產能，估計投資將達十億美元（約三百億台幣），徵才目標一千人。