導體固台擴廠 張虔生︰中國趕不上

2018-04-04

〔記者洪友芳／綜合報導〕全球封測龍頭日月光昨舉行高雄新廠動土典禮，董事長張虔生表示，半導體是技術為主的工業，將走向大者恆大，日月光與矽品強強結合，將有助提升競爭力、拓展全球市場佔有率，日月光還要持續在台灣找地投資建廠。對於中國積極進軍半導體業；他認為，中國花很多錢發展半導體，「但沒有像我們有很多優秀人才」，不是短時間可以趕上。

高雄市長陳菊昨出席致詞指出，日月光新廠對高雄是很重要的投資，希望日月光持續在高雄投資，後續投資建廠可能會有土地不足問題，她允諾高市府將採單一窗口協助處理，水電供應不會有問題。

日月光與矽品確定於四月三十日下市，當天改以日月光投控掛牌交易，日月光、矽品雙雙成為日月光投控百分百持股子公司。張虔生表示，日月光與矽品結合後，兩家包括ＩＤＭ廠（整合元件製造），全球封測市佔率將達十五％，獲利更達封測業的九成之多，員工數在全球約超過十萬人，台灣就佔六萬人；半導體業已是成熟產業，年成長幅度約五％，日矽合可開創自己的競爭優勢，取得更高市佔率，中國短時間難超越。

日月光營運長吳田玉認為，中國半導體業雖走得非常快，但主要聚焦特定領域；日月光策略是與全球整個產業界聯手，再做出大幅投資，拉大競爭優勢，即使面臨中美貿易戰、兩岸關係變化、原材料漲價等變數，日月光還是有能力因應。

張虔生強調，日月光持續看好半導體發展，也會持續在台灣投資，下一步投資規劃當然希望在楠梓，但Ｋ二十五廠是楠梓第二園區最後一塊地，將看附近有什麼土地可投資建廠，管理上也比較方便。

看美中貿易衝突 推估會和平收場

張虔生認為，美中貿易糾紛對全球經濟會有衝擊，但貿易逆差對美國是老問題，只是川普這次當籌碼使用，推估最後還是和平收場，中國應該會適度讓步；日月光在美國擁有銷售中心與生產工廠，中國也設有生產基地，未來在中國發展將看情勢變化後、再決定是否投資擴產。