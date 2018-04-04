挺川普農業州 憂農場倒2成

2018-04-04

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國對美國一二八項進口產品課徵十五％到二十五％關稅，多數是農產品。二○一六年總統大選時力挺川普的美國農業重鎮愛荷華州恐成為重災區；地方電台KNIA/KRLS新聞主管雷納德（Robert Leonard）投書紐約時報指出，該州今、明兩年恐各有一成農場會倒閉，甚至酪農組織已發送防自殺熱線電話，以防止農場負責人自殺。

二○一六年總統大選，川普在愛荷華州拿到逾五十二％選票，遙遙領先希拉蕊的四十二％；但川普課徵鋼鋁關稅後引發中國採取貿易行動，愛荷華州恐成為重災區，讓當初不少力挺川普選民感到不滿。

以愛荷華州蘇郡為例，該郡人口僅三．四萬人，飼養了逾一百萬頭豬、六百萬隻雞及為數不少牛羊，二○一六年出口三．五億美元肉品、穀物、農業機械等產品，出口金額居該州各郡最大。

超過八成的蘇郡選民當初都支持川普，但如果關稅問題造成當地農業經濟持續低迷，部分蘇郡選民不滿的說，將會棄川普而去；現年六十歲的豬農范登托普說：「我不敢說一定會繼續支持他， 但這對他相當不利。」

酪農組織設自殺防治熱線

地方電台KNIA/KRLS新聞主管雷納德說，酪農尤其遭到重創，過去四年來，他們已因價格下跌而受苦，但現在情況嚴重到酪農組織已發放自殺防治熱線電話，因為有酪農揚言自殺，希望用保險金，保住家族農場或牧場。

穆迪資深經濟學家康明斯（Adam Kamins）表示，中國報復性關稅將對美國農產品出口帶來致命打擊，如果中國把目標鎖定在黃豆和豬肉等產品，將把愛荷華州西北部和大平原區推上貿易戰的前線。