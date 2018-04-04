美中鷹派互嗆 川普顧問煞車

2018-04-04

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易戰還未開打，雙方鷹派互嗆聲。中國駐美大史崔天凱放話，若美國啟動三○一調查提高自中國進口商品關稅，中國將以同規模、同強度反擊；美國白宮官員回嗆，中國才是鋼鐵貿易問題的根源，美國也會反擊中國的課稅行動。但川普貿易顧問納瓦洛指出，美中不該採取相互報復的關稅行動。

崔天凱週二接受中國國際電視台訪問時表示，中國對美國進口一二八項產品課稅，是針對「二三二調查」的回應，不是三○一， 一旦美國公布三○一調查對中國加徵關稅產品清單且實施，中國將以同樣規模、金額及強度的行動回擊。

有分析師認為，中國要加大反擊力道，將鎖定美國進口的黃豆課稅；但中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明直言，若對美國進口黃豆課稅，黃豆價格短期內漲價將推高飼料價格，進而造成中國通膨升溫，這是「傷敵一千自損八百」，中國將慎重出手。

白宮發言人桑德斯表示，中國一直侵犯美國智財權，川普不希望美國再被佔便宜，才會反擊；但這場潛在的貿易戰仍可透過談判解決。川普貿易顧問、白宮國家貿易委員會主席納瓦洛更指出，美中不該採取針鋒相對的關稅行動，使緊張關係升高，川普將致力於「營造兩國公平貿易的環境」。

富國投資研究所資深全球股票策略師巫潤（Scott Wren）認為，美中爆發全面貿易戰機率非常低，中國對美課稅之舉只是發出「小小的警告」。