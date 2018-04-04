川普四處放火 成美股黑天鵝

2018-04-04

咬亞馬遜、打貿易戰

科技5大咖3月中來市值蒸發11.6兆

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕近來美股的道瓊、史坦普五百指數從近期高點明顯下修約十％，那斯達克指數也不例外，跌入技術上空頭市場（熊市）；華爾街將原因歸罪於科技股大跌及美中貿易戰升溫，引發投資人拋售賣壓，美股正向美國總統川普提出抗議：別打貿易戰，不要騷擾亞馬遜等重量級科技股！

美股回檔一成 熊來了？

週一道瓊重挫逾四五○點，週二跌深反彈，台灣晚間九時四十五分，美股道瓊和史坦普指數開盤後回漲○．五％、科技股為主的那斯達克指數也反彈○．七％。但歐股開低走低，午盤跌勢縮小，德、英、法股三大指數跌幅介於○．一％至○．五％；亞股受到前日美股重挫影響普遍收黑，上海股市收跌○．八％，台灣、日本股市跌○．六％、○．五％。

美股這波下修主要導火線，來自於投資人害怕美中貿易戰升級、三月中旬以來臉書等大型科技鉅子負面消息不斷，加上川普陣營頻放話有意加強對電子商務巨頭亞馬遜監管，川普更推文加碼抨擊；在川普全面課徵進口鋼鋁關稅、宣布三○一制裁將對中國五至六百億美元進口產品開徵關稅後，中國也宣布對美國一二八項進口產品課徵報復性關稅。

川普上週更三日內兩度推文抨擊亞馬遜繳稅太少、郵費太低和占美國郵政系統的便宜，害小型傳統零售商倒閉。亞馬遜股價週一重挫五．二％，導致美股史坦普、那斯達克指數分別收跌二．二％、二．七％。紐約投資銀行Seaport全球控股總經理狄咖羅曼直言，主因就是「川普想進一步掌控科技業，首要目標是亞馬遜」，對美國整個科技業投下陰影！

英文首字母合稱「FAANG」的美國五大科技業者臉書、蘋果、亞馬遜、網飛（Netflix）及谷歌（Google）母公司Alphabet週一市值蒸發七八七億美元，自那斯達克指數三月十二日創高點紀錄後，科技五大咖合計市值蒸發約三九八九億美元（約十一．六兆台幣）；臉書近來爆發五千萬用戶個資被二○一六年總統大選時協助川普的顧問機構「劍橋分析」濫用醜聞，特斯拉電動車致命車禍也遭到華府調查。

投資人擔憂持續九年之久的多頭市場（牛市），恐重蹈二○○○年網路泡沫化後崩盤的覆轍。據美銀美林統計，有半數共同基金持有亞馬遜、二十三％持有網飛股票，近四成基金經理人認為「FAANG」被過度交易。臉書股價去年漲五十三％、蘋果漲四十六％、Alphabet漲三十三％。