文大老董控親信 引外部財團圖謀校產

2018-04-04

〔記者吳柏軒／台北報導〕文化大學校長遴選爭議越演越烈，文大董事長張鏡湖昨出面控訴被過去親信背叛、引外部財團覬覦而要掏空文大校產；遭指控的部分董事則反駁為不實指控。

文大前校長李天任去年辭職，該校董事會組織校長遴選委員會後，選出台灣科技大學特聘教授盧希鵬為新校長。張鏡湖不滿遴選結果，抗拒核簽人事案，更找檢調介入調查，質疑校長遴選有人為操作嫌疑；張更提告、在二月底獲高等法院假處分，可暫免提報人事。

高齡九旬的張鏡湖昨指出，這次校長遴選有五個遴委全幫盧打一百分，其他三名候選人僅六十分，明顯人為作弊。更因此發覺董事會中過去親信張冠群、袁興夏等人勾結其他董事，如潤泰集團總裁尹衍樑、薇閣基金會董事長李傳洪等要霸佔董事會，圖謀文大校產。

袁興夏意外現身記者會，遭聲援老董的校友痛批忘恩負義，袁回擊，雙方脣槍舌戰。後來袁先離開，張則負氣拍桌。

袁興夏回擊指控不實

袁興夏表示指控均屬不實。關於校長遴選評分，強調依規定須保密，且不能證實張取得的評分表真偽，尹、李等董事會其他成員則是為了文大好，但目前文大校務遭張阻礙，預定四月九日召開董事會議，提請解除張的董事長職務。

教育部高教司副司長朱俊彰表示，目前沒發現文大校長遴選有違法事證，即使遴委對新校長評分有差異也不違規，除非查有作弊串聯事證，單靠評分表無法判斷。他呼籲文大儘速提報新校長名單，董事紛爭止息，讓校務回歸正常。