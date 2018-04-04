管涉違國家機密法 北檢近期通知到庭

2018-04-04

〔記者錢利忠、吳政峰、鍾麗華／台北報導〕台大一月選出財金系講座教授管中閔擔任新校長後爭議不斷，包括他在卸任國發會主委後，疑似未經報備核准即赴中國兼課，台北地檢署依違反國家機密保護法分他字案調查中，近期將通知管到庭說明。另據本報掌握，北檢近日將函請法務部國際及兩岸法律司，向中國請求司法互助，釐清管赴中任教的單位及確切時間等疑點。

將函國兩司請求中國司法互助

國兩司的業務職掌，包括國際及兩岸間司法互助相關法規的研擬，以及司法互助請求的執行。國兩司的函覆內容在法庭上將具證據能力，可做為認定犯罪事實之用。

國兩司昨表示，下轄單位尚未收到北檢請求，如果北檢是以犯罪調查為前提，確實可透過國兩司，以兩岸共打協議向中方請求協助，但也可能透過教育部或陸委會尋求幫助。惟此案敏感，中方是否願意配合我方交涉，仍是未定之數。

管中閔案因涉及敏感政治議題，北檢檢察長邢泰釗對於偵辦進度，僅低調表示「偵查不公開」。為避免承辦檢察官受政治力等因素干擾，影響辦案進度，要求北檢所有人封口。本報掌握，北檢將此案指分給重大刑案專組「吉組」負責。

監委查遴選爭議、赴中程序

監察院方面，針對管未揭露擔任企業獨董、與遴委有利益衝突，之後遭爆料論文涉抄襲，監委高涌誠、張武修立案調查瞭解教育部是否有行政違失，此部分主要是調查大學校長遴選制度爭議。

後來管又爆出涉嫌違法赴中兼職，也有監委立案調查，並已向內政部移民署調閱管的出入境資料，同時發函詢問相關單位，以瞭解管中閔赴中期間是否辦理請假？是否依照程序向移民署申請赴中許可？

關於前案，監委將於本月約談管，至於兼職案，也不排除同時約談。

中研院生物化學研究所前所長陳慶士爆出學術論文造假案，監委仉桂美、劉德勳、張武修也申請自動調查，瞭解他有無向科技部、教育部申請計畫補助？相關機關與人員有無涉及違失？學術倫理之防弊機制何以未臻周全？