師生盼遴選爭議速決 給台大無瑕疵校長

2018-04-04

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部宣示要組跨部會諮詢專案小組，重新檢視台灣大學校長遴選案的諸多爭議，台大師生多肯定教部作為，但遺憾此舉來得稍慢，盼儘速釐清爭議，給台大一個沒有瑕疵及爭議的新校長。學者也強調，管案涉及的爭議包括台灣學者赴中國兼職問題，教部也該劃好紅線，以免有人僥倖玩法。

肯定教部終於決定調查

台大特聘教授林敏聰認為，其實台大校長遴選中，針對程序正義、遴選瑕疵問題，應該早就可以由教育部找專業的法律諮詢委員來釐清，畢竟各界對大學法及遴選法規有不同意見。這問題相對於其他兼職疑義，算是比較單純，如果當初早點釐清，做出裁處，就不致延宕至今，但仍肯定教部終於決定調查。

至於台灣學者去中國兼職的爭議，林敏聰說，任何公立大學教職人員，都明確規定不准赴中兼職兼課，政務官則牽涉相關管制，教育部若有足夠證據，確認這次管中閔有重大違規，那就裁示不核定人事。況且，依照台大校長遴選的規章，校長本來就必須有高尚道德，若管違法，就是很嚴重的資格不符。

台大校務會議學生代表童昱文則指出，肯定教育部能公開表態負起適法性監督的責任，至於調查管中閔赴中兼職案，雖涉及跨部門調查，還是希望盡可能別拖太久，以免繼續承受「台大無校長」的罵名。

他也指出，若一個人當校長前就不遵守法令規範，未來也很難期待他上任後，會遵守法律跟行政規章。台大要選出適格的校長，實在有必要釐清爭議。

對於管中閔涉及赴中兼職疑雲，另有台大教授提醒，台灣學者去中國做學術交流，過去有太多樣態，如短期講座、演講、客座等，卻僅透過函釋限制不得「兼職、兼課」兩類，無法清楚解釋禁止的學術交流樣態。如今管案爆發，必須緊急亡羊補牢，以法規明令禁止樣態，查明後公布標準，讓眾人依循，也讓違規僥倖者無所遁形。