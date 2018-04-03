阿茲海默症 治療新突破

2018-04-03

β澱粉樣蛋白斑 造成記憶流失

〔編譯魏國金、記者林惠琴／綜合報導〕科學家咸信，阿茲海默症患者早在發病前二十年，β澱粉樣蛋白斑已在腦中發展並累積，該蛋白斑干擾神經訊號，進而造成認知與記憶流失。華盛頓大學醫學院的研究人員對腦中帶有該蛋白斑的實驗鼠進行新的抗體療法，結果發現六週後該斑塊縮減一半，這項成果可望為阿茲海默症的治療與防範帶來重大突破。

β澱粉樣蛋白斑是阿茲海默症患者腦中關鍵的生物標記。通常這些蛋白質脫落後，自然產生的酶可將之分解，使其無法集結成斑塊；但這種清理現象卻不見於阿茲海默症患者的腦中。

學界及製藥公司近年積極推動抗體清除阿茲海默症斑塊研究，但仍處於試驗階段，且多少有些副作用。而華盛頓大學這項新抗體研究，乃是鎖定β澱粉樣蛋白斑內較小的蛋白質「APOE」。

實驗鼠新抗體療法 斑塊縮一半

華大研究團隊此前曾發現，鎖定APOE進行治療，可減緩β澱粉樣蛋白斑造成的傷害。而據此，研究人員進一步在實驗鼠上施以抗體HAE-4，發現該抗體一旦搜尋到目標蛋白質，就會喚起其他免疫細胞注意，加入攻擊APOE及其所在的惡性蛋白質。經過六週實驗，實驗鼠的β澱粉樣蛋白斑縮減一半。

APOE在清除血管內的脂肪與膽固醇也扮演重要角色，可喜的是研究人員發現，HAE-4抗體僅辨識並攻擊依附在大腦β澱粉樣蛋白斑的APOE，而不會削弱其正面功能。該研究第一作者霍茲曼（David Holtzman）表示，這意謂該法較無副作用，若人體應用效果一如老鼠，將成為阿茲海默症安全有效的關鍵療法。

對這國際研發，台北榮總神經醫學中心一般神經科主治醫師王培寧表示，科學界普遍認為不正常類澱粉蛋白堆積是造成阿茲海默症的原因，並在斑塊中發現不正常APOE蛋白質；過去發現，APOE有二、三、四種基因型，先天有第四型的族群，罹患阿茲海默症機率是其他人的三倍。

能否臨床應用 待人體試驗結果

他指出，目前治療阿茲海默症以增加腦內神經傳導激素、減緩症狀惡化為主，但無法根治，近年藥物研究多著重清除不正常類澱粉蛋白堆積，而國際研究在小鼠身上發現可清除不正常APOE與類澱粉蛋白的療法，樂觀其成，但能否應用於臨床，仍有待人體試驗結果而定。