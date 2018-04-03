要應徵者撩衣 問摸哪裡會濕？ 匯鑽科面試爆猥褻

2018-04-03

當場量三圍 人資主管被控性騷擾

〔記者鄭景議、陳柔蓁／台北報導〕位於台北市內湖區的上櫃公司「匯鑽科技」，爆出超級離譜的面試猥褻事件！有多名網友在ＰＴＴ上爆料指出，負責面試的林姓人資主管，不但當場量女性求職者的三圍，還問「乳頭什麼顏色」、「摸哪裡會濕」，多名受害女子已有人提告性騷擾，正由北市警方偵辦中。

女網友指出，三月十四日前往匯鑽科技公司面試人資職務，當天與林姓主管兩人單獨在密閉空間進行面試，填完資料，林男指這份工作需要個性外向者，他稱先前在外商公司上班，「所以比較開放一點，朋友都是女生居多，我們甚至還會互相捏屁股一下」、「希望能找個跟我有默契的夥伴」。

密閉空間內單獨面試 圍繞性話題

後來林男變本加厲，將話題帶往性方面，問：「妳能接受男生講黃色笑話嗎？妳哪個部位最敏感？」她回：「敏感？什麼意思？」林男直言「就是摸哪裡妳會感覺到濕」，甚至直接問她三圍多少？並說要直接幫她量，她當下傻住，讓林男量了三圍。

量完三圍，林男還叫她把衣服拉起來，摸了胸罩鋼圈比了一下，推測她的胸部大小，還說自己「有在研究」。之後更離譜問她：「乳頭是什麼顏色？」行徑明目張膽，也不管外面的辦公室都是人。

該名女網友發文後，另有網友也發文，表示胞妹前往該間公司面試同樣職務，也被該名主管性騷擾，除了問三圍外，還問她妹妹「最喜歡身體什麼部位」、「妳看起來很瘦，我能抱看看嗎？」

女網友聽朋友勸告，三月二十五日前往松山派出所報案，單一窗口轉至內湖警分局偵辦，內湖警方表示，目前尚在了解案情，已經發通知書要求林男來分局問訊。

匯鑽科稱個人行為 該主管已離職

匯鑽科技則聲明，此事屬於個人行為，該名主管只任職三個月，因自覺其行為與人資主管的專業不符，已於三月三十一日離職；匯鑽科技本業為金屬與塑膠表面處理，被歸類為蘋果概念股。