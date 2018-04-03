謠言終結站─政府打算將全國農業金庫7000億元資金投入 「政府開發協助（ODA）計畫」？

2018-04-03

謠言內容：據傳政府打算將全國農業金庫約7000億資金投入ODA（Official Development Assistance，政府開發協助）計畫，藉此推動新南向政策，有立委質疑是將人民的錢當賭資去操作高風險賭局。

查證結果：全國農業金庫董事長吳明敏強烈否認表示：「完全沒有這項計畫，不知從哪裡聽來的？」農業金庫有爭取OBU（國際金融業務分行），因為其他銀行有、僅農業金庫沒有，但絕對沒要投入ODA；農業金庫目前僅能對台灣的公司辦理放貸，許多台商離開台灣逾20年，在台灣已無設立公司，農業金庫服務不到這些對象很可惜，因此爭取OBU，但絕不是投入ODA。此外，行政院預算書列出，目前支持ODA計畫的預算是15億，分別由經濟部編10億、外交部5億。