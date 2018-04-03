重大學倫案 擬請第三方機構協查

2018-04-03

〔記者林曉雲、蕭玗欣／台北報導〕中研院前生化所所長陳慶士被美國俄亥俄州立大學認定論文涉假，而國內大學也陸續爆出學倫案件頻傳，不僅涉及學術研究未自律，科研機構對學術把關及調查處置也常有不足，教育部及科技部昨均表示，會請大學或機構先做調查，但重大案件，不排除請第三方機構協助調查。教育部今年更將成立學倫辦公室，若查出學校對學倫案輕放或處理有疏失，將做獎補助及研究所招生名額核定或扣減參考。

陳慶士論文涉假 雙管啟動調查

陳慶士遭查論文涉假，嚴重衝擊台灣學術聲譽。教育部高教司副司長朱俊彰昨表示，陳列名中國醫大的特色研究中心團隊成員且是所聘教師，依「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，已要求中國醫大啟動調查，了解陳在校期間的研究產出，以利後續處理。教部也會配合中研院和科技部調查。

科技部則表示，清查陳慶士申請科技部補助有一○五年及一○三年兩件計畫、金額三七一○萬元，已依法啟動學倫調查；未來若查出兩案也涉假，將追回補助款，情節重大者甚至可處終身停權。

除了陳案，事實上，近年陸續發生陳震遠論文自審造假案造成教育部長蔣偉寧下台，台大也有國家能源計畫辦公室研究涉假而前校長李嗣涔公開致歉，台大更傳出郭明良論文涉假案而使得前校長楊泮池放棄續任等等學倫事件頻傳，甚至台大最新遴選出的台大教授管中閔也遭爆學倫爭議等。

學校輕放學倫案 將扣減補助

朱俊彰表示，依學倫案處理原則，涉及國際聲譽或嚴重影響社會觀感，教部也會採二階審查，會邀學者專家組審查小組，對學校認定情形再送審，並還須提送教育部學術審議會複審。教育部今年更將成立學倫專案辦公室，輔導學校做好學倫把關，而若學校對學倫案有輕放或處理疏失，將納入獎補助及研究所招生名額核定的參考。

科技部則指出，目前有一套學倫案審查機制，但也不排除請第三方機構協助調查，過去科技部針對部分專業領域的學術論文，也曾請外部機構協助比對。