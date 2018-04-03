2018-04-03

記者鄒景雯／特稿

中國不放棄對台使用武力，因此稱中國為敵國，絕不會錯。這敵國的國台辦，對台發言總是挑三揀四，即使是國民黨政治明星，亦不乏老大訓令小弟的口吻，但是管中閔非常不同，三月二十八日國台辦在記者會上為管在中國的兼職問題全盤否認，彷彿把他當做稀有動物般細心呵護，真是得天獨厚。

天朝這麼厚愛管中閔，所謂過猶不及，真是害慘了管爺。例如對岸的發言人安峰山是這麼說的，管爺確實曾被廈門大學經濟學院聘為客座教授，但是不授課、不支酬，也沒有擔任碩士或博士生的指導老師，否認得過度徹底，什麼都沒有，這是哪門子的客座教授？

明眼人當然知道，國台辦是意圖導為「掛名」而已，但至今一句話也不做辯解的管中閔，卻連這台階也不敢隨意踏上，關鍵應該在於他知道即使如此的拗轉，也無甚助益。要害就在教育人員任用條例第三十四條的規定。

第三十四條言簡意賅，明確規範：「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職」。這條文把「兼職」與「兼課」視作兩件事，但都涵蓋在內，可謂把前述國台辦極力開脫的所有漏洞全堵上了。換句話說，兼職是為他校兼任教授，未必需要在該校兼課，也未必需要支薪致酬，一樣都屬違法。這點，國台辦看來是妄言之前沒做足功課，即貿然證實其為廈大客座，形同一把匕首插在當事人心窩上。

順便向中國的涉台人員補充一下台灣的實際情況，此地許多大學教授或是中研院的研究人員，多有在其他學術單位擔任兼任教授的經驗，他們經常也是不支酬、不授課。為什麼會這樣？幾個原因：一是，不授課者仍可以指導碩博士學生，故掛上兼任教授可以增加學生的指導教授選擇，大學是因為這樣而致聘的。

二是，不兼課的兼任教師也未必會指導學生；有沒有學生找上門，有許多因素使然，例如研究範疇的市場出路、師生互動機會多寡等等。但是不論有沒有學生，都不影響兼任教師的事實與資格。三是，有些大學掛上一些兼任教授外籍兵團，認為可以在招生時，達到廣為招徠學生之效。

其實，廈門大學的學校網頁、招生文件、行政人員對記者說明、各種行政組成的成員表述，都證實管中閔的兼職事實，國台辦的畫蛇添足，反而引起大家進一步爭論管爺有可能去做白工嗎？而他在台大期間擔任台哥大獨董的兼職，又被畫了一次重點，該公司四名獨董的年薪列五百萬至一千萬元等級，如果說管專程飛到對岸去卻沒支薪，強國也未免太有損國威了吧？三十一項措施未來又怎麼宣傳呢？這個叫做安峰山的，真是太有娛樂效果了。