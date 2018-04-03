中資炒股加重罰 最高增至2500萬

2018-04-03

代理台資券商也將受罰

〔記者鍾麗華／台北報導〕為重懲中資企業非法繞道來台炒股，陸委會預告「兩岸人民關係條例九十三條之一修正草案」，若未經主管機關許可來台投資，違法者從目前最重處六十萬元的罰鍰，一口氣提高到二千五百萬元，大增四十一倍，而「共犯」代理人的台資券商也將受罰，相關修正草案最快本會期就能送進立院。

中資繞道投資大同案，透過兩個帳戶投資，去年五月查獲部分，在金管會要求下已全數出清，並依「兩岸條例」開罰，處最重六十萬元的罰鍰；去年十二月查獲部分，被金管會下令六個月內出清持股，並依違反「兩岸條例」以及「證交法」，總計開罰五八二萬元。

不過，「兩岸條例」對於違法中資來台投資有價證券，現行規定僅能處十二萬元至六十萬元罰鍰，被認為處分太輕，而大同違法中資處分案，也只能依法最重處六十萬元的罰鍰。有鑑於此，陸委會決參考違法赴中投資或技術合作罰鍰規定，擬將罰則修改為五萬元以上、二千五百萬元以下。

此外，根據草案，應申報而未申報、申報不實或不完整者，主管機關得處五萬元至二百五十萬元罰鍰，並限期命其申報、改正或接受檢查。

而經許可投資的事業，違反有關轉投資規定者，以及投資人代理人因故意或重大過失而申報不實者，同樣都可處五萬元至二百五十萬元罰鍰，比現行罰鍰六萬元到三十萬元，大為提高。