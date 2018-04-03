貿易逆差大 台韓當心美揮刀

2018-04-03

〔記者王孟倫、李靚慧／台北報導〕中研院經濟所所長簡錦漢說，雖然美中不打的機率比打的機率高，但繼中國後，美國下個祭出高關稅對象，恐會瞄準與美國貿易逆差較大的台灣、南韓等，我國必須事前做好準備；星展集團經濟學家馬鐵英分析，資通訊（ICT）相關產品占台灣總出口四十％、台灣GDP的二十％，一旦美國調升對中國貨品進口關稅，將直接衝擊在中國有生產基地的台企。

中經院院長吳中書指出，在美方尚未公布三○一制裁產業類別名單前，美中貿易戰打不打還要持續觀察，但台灣經濟高度仰賴出口，絕對會受影響。

簡錦漢建議，要降低美中貿易戰可能風險，台灣必須提升產品價值，聚焦生產關鍵零組件，就算貿易戰開打，國外仍需要台灣關鍵零組件；其次我國企業可以在需求下，配合美國製造赴美設廠，減少貿易壁壘衝擊；第三，台灣要逐漸拉抬內需，不能像過去只依靠出口貿易來支撐經濟成長。

馬鐵英指出，因中國生產的ICT產品占全球的三十一％，若納入經由香港出口、更高達四十四％；中國在全球電子產品製造具主導性地位，加上電子業供應鏈的複雜特性，就算其他擁有生產能力的國家，例如美國、越南，也很難在短時間內提高產能、補足中國缺口，若美國對中國產品課徵進口關稅，美國消費者馬上就得「付出更高價格」來買中國製產品。