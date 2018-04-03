美301將掀牌 鎖定「中國製造2025」產品

2018-04-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕在中國財政部宣布二日起對美國七類、一二八項進口商品中止關稅減讓，加徵十五％或廿五％不等的關稅後，川普政府擬本週將公布三○一條款懲罰清單。美國官員透露，這份針對五到六百億美元的中國進口貨品提高關稅清單，主要針對高科技產品，最快兩個多月後生效；全球兩大經濟體間的貿易緊張情勢也將逐漸增溫。

美中貿易戰升溫 道瓊盤中跌300點

受美中貿易戰恐增溫影響，美股昨開盤一度小漲，隨後走跌且跌幅擴大，到昨台灣時間晚間十一時，美股下跌三百餘點。

依據川普三月廿二日簽署的三○一條款備忘錄，美國貿易代表署（USTR）必須在四月六日前發布關稅目標產品清單；美國科技業高層人士預料，這份清單將鎖定受惠於中國二○一五年公布「中國製造二○二五」計畫的產品，該計畫旨在藉由發展更高階產品推動中國製造業升級。

「中國製造二○二五」計畫鎖定十個戰略產業，包括先進資訊科技、機器人、飛機、造船與海洋工程、先進鐵路設備、新能源汽車、發電設備、農業機械、製藥及先進材料，最終企圖以中國製造產品取代進口產品。另據報導，新增的關稅還可能納入諸如服裝和鞋類等引發美國商業團體強烈抗議的消費性商品。

除高科技產品 服裝、鞋類也納入

科技業人士認為，川普政府正複製美國自一九八○年代起在貿易戰中對付日本的模式，即公布聯邦公報告知將對某些進口商品課徵關稅，接著試圖在六十天內透過談判達成解決方案。

但前美國副貿易代表柯特勒指出，欲解決USTR指稱的大規模智慧財產權侵權指控，需要中國大幅調整其產業政策，企圖在六十天內獲得解決恐不切實際；香港「南華早報」報導，美國貿易代表萊席爾雖暗示美中之間持續溝通，但觀察家預料，中方不會退讓。

中國宣布自二日起對原產地美國的進口水果、豬肉等一二八項產品，中止關稅減讓義務，同時加徵最高廿五％的關稅。前中國財政部長樓繼偉說，中方這次的措施仍算「相當溫和」，後續還可能針對美國的大豆、汽車及飛機等進行報復。北京對外經濟貿易大學教授龔炯指稱，中方下一個目標可能是總額一四○億美元的美國大豆，一旦成真，將進一步影響在美國國內擁有相當政治影響力的農民。