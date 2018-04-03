中迎貿易戰 加徵美128項貨品關稅

2018-04-03

金額30億美元 市場︰有限度報復

〔編譯盧永山／綜合報導〕面對美國今年以來陸續對進口太陽能電池與模組、鋼鋁提高關稅，「劍指」中國不公平貿易行為，中國財政部正式公告，即日起對美國豬肉、水果等一二八項進口產品課徵十五％或二十五％關稅，但中國仍呼籲美國應透過對話解決紛爭。市場解讀這是中國對美國的「有限度報復」，項目多是對中國經濟衝擊小的美國產品。

中國商務部表示，美國鋼鋁調查是濫用世貿組織（WTO）「安全例外」條款，實質上構成保障措施，且該行動僅針對少數國家，違反做為多邊貿易體系基石的非歧視原則，嚴重侵犯中國利益；中國透過WTO向美方提出貿易補償磋商請求，美方不予理會，才決定向WTO通報中止關稅減讓清單，自四月二日起，對原產於美國的七類、一二八項進口產品加徵關稅，以平衡美國課徵高額鋼鋁關稅對中國造成的損失。

根據中國財政部公布聲明，將對原產於美國的櫻桃等新鮮水果、乾果、堅果製品、酒、各種軋鋼筋等一二○項進口產品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加徵十五％關稅；另對原產於美國的豬肉相關製品、鋁廢料等八項進口產品加徵二十五％關稅，合計課稅金額約三十億美元。

專挑農產品下手 施壓川普踩煞車

分析師解讀，中國專挑美國進口農產品下手，將可直接「施壓」川普主要選民的農業州，有助於讓川普在三○一清單出爐前「踩煞車」；去年美國出口約二百億美元農產品至中國，美國豬肉產業出口金額約十一億美元，中國是美國豬肉的第三大市場。

中國軟硬兼施 黃豆未納報復項目

但中國此次報復行動並未納入美國對中國出口的大宗產品黃豆，去年出口黃豆金額高達一四○億美元，而在二○一六年總統大選中，美國八個黃豆出口大州支持川普，這也代表中國策略是軟硬兼施。

中國此次行動未針對川普在三月二十二日簽署三○一備忘錄，擬對五百億美元中國進口產品課徵二十五％關稅做出回應。分析師認為，中國目前不願進一步升高與美國的貿易緊張，是在保留與美國談判的空間，不希望出現全面性貿易戰，這將對中國更加不利。