查不出原因》總統行程屢外洩 維安堪憂

2018-04-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統維安頻出包，立委憂心行程情報外洩危及元首安全，詢問國安局是否有查出內部洩密案件？國安局副局長周美伍昨在立法院表示，目前沒有查獲洩密案，但元首行程牽涉多個單位，「實際狀況不敢說」。立委則認為，找不到漏洞在哪，「總統安危值得擔心」。

總統維安團隊近來屢屢爆出負面新聞，包括桃色糾紛、洩密隱憂與近期的官邸外清槍誤擊案。民進黨立委羅致政昨在立院外交國防委員會質詢時，羅列多項維安漏洞，包括反年改團體到總統官邸爬牆、總統車隊半途遭攔截與官邸潑漆等，甚至未公開的總統視察資通電軍指揮部行程，抗議人士事先都掌握；羅致政認為，總統行程如此頻繁地曝光，顯示存在系統性的情報外洩問題，詢問國安局「查出來沒有？」

周美伍表示，「當然有查」，但「實際狀況不敢說，我沒涉及到管理這塊」。周美伍也說，國安局內部已實施改善防範機制，例如縮短通報時程，努力確保情報安全。另一位副局長陳國恩表示，總統前往任何一個地點，勤務人員也會先行前往，就會讓許多人知道。

對於國安局報告透露今年已動員十六萬餘人次兵警力，進行元首維安特種勤務。國安局副指揮官周廣齊昨答詢時進一步說明，所謂動員十六萬餘人次，包括現任與卸任的正副元首維安，前總統馬英九與前副總統吳敦義的維安行程都包括在內。