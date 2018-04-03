立委批 把招兵當成拉保險

2018-04-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部全力拚募兵，基層官兵為拚募兵成效，除有營級主官親自帶隊到街上招募外，亦有女性官兵透過社群網站發布「美照」，引發議論。民進黨立委羅致政批評，國防部強迫國軍基層部隊投入，甚至硬性要求績效，將招募壓力下放到基層，逼出「美女牌」、「佛系招募員」等奇怪花招，儼然把從軍的嚴肅工作當成「拉保險」一樣。

朝野立委認為，國軍招募工作不該下放基層承擔，更應盡力形塑國軍的價值與形象，提升軍人待遇、榮譽，才能吸引熱血青年投筆從戎。

國軍為達募兵目標，近來頻出招，除有空軍防空暨飛彈指揮部營長率領官兵親自到淡水老街沿街發放募兵文宣外，日前也有數名女性官兵在社群網站發佈個人照片，呼籲民眾投入軍旅行列，但這些作為引發正反不一的評論，亦有女性官兵反映遭到民眾騷擾。

羅致政認為，全募兵制上路後，國軍為解決兵源不足問題，設法推出新招，近期卻彷彿走火入魔一般，出現引起社會爭議的作法。

他指出，招募工作是國軍人才招募中心的事，不應該動員全軍，國防部強迫國軍基層部隊投入，甚至硬性要求績效，將招募壓力下放到基層，逼出一些「美女牌」、「佛系招募員」等奇怪花招，儼然把從軍的嚴肅工作當成「拉保險」一樣。

羅致政呼籲，國防部透過正規手法，才能招募到適合的人才，也不能只求量不顧質，否則只會讓困境惡性循環。

國民黨立委柯志恩則認為，國軍為了募兵大搞噱頭，甚至不惜物化女性，更對國軍整體形象造成負面傷害。她指出，募兵制實施以來，基層兵力、軍官短缺，主因在於國軍待遇誘因不足、軍中限制較多，和年輕人不愛受拘束的個性有落差。國防部如要招募有志青年投效軍旅，實應形塑國軍的價值與形象，提升軍人的待遇與榮譽，才能吸引熱血青年，將投筆從戎視為「最好且驕傲」的選擇。