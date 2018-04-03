募兵頻出怪招 國防部滅火喊卡

2018-04-03

〔記者羅添斌、涂鉅旻／台北報導〕基層官兵為配合國防部達成官兵招募目標，近來走火入魔，除了接連有官兵以幾近輕佻的招募文宣外，還有官兵在街頭擺攤，引發高度爭議，國防部昨天宣佈，嚴禁官兵在街頭宣導、擺攤及實施網路輕佻文宣招募作法，以免影響軍人形象。

為落實「募兵制」政策，國防部多管齊下，除透過「士官轉軍官」、「一年期志願役預官」等多種短期軍官養成管道，盼滿足部隊需求。

軍方上下更幾乎到了人人身兼招募員的情況，除了有上將到校園內宣傳募兵外，基層官兵更上街頭宣傳，除日前空軍防空暨飛彈指揮部營級官兵到淡水老街發傳單，還有部分官兵到大街上擺攤，近日更有「佛系招募」、「美女牌」的招募奇招，雖然引起關注，但爭議也不小。

國防部表示，一○一年「募兵制」實施計畫訂定志願役人力目標為九十％，目前國軍兵力總員額為二十一萬五千，扣除維持員額（學生、入伍、受訓、住院調療及留職停薪）一萬九千及文職、聘僱（七千九百餘人），軍職編制計十八萬八千餘人。

國防部說，以計畫目標九十％計算，需十六萬九千餘人，推估近三年人力成長，預判一○七年底志願役兵力可達十五萬二千餘人，編現比為八十一％，尚缺一萬七千餘人。

至今年底尚缺一萬七千餘人

國防部表示，截至三月底，各項招募班隊成效均較去年有明顯成長，鑑於近期部分個別街頭招募活動與輕佻文宣等不當行止，國防部已於三月三十日邀集全軍旅級以上單位主官召開檢討會，要求國軍招募文宣應以強調守護家園、保衛國家之「國軍核心價值」與「軍人專業特性」為主軸。

在招募重點上，國防部要求營連級部隊應專注戰訓本務，招募置重點於留營輔導、新訓轉服、營內懇親宣導及社團活動，嚴禁官兵在街頭宣導、擺攤及實施網路輕佻文宣招募作法，以免影響軍人形象。

國防部強調，國防部將持續採多元招募管道、質量並重及強化各項招募留營等配套措施，招募優質青年加入國軍，維持可恃戰力，確保國家安全。