《哈利波特》魔法成真？ 科學家開發隱形斗篷

2018-04-02

仿烏賊偽裝法 調控皮膚色素

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏賊、章魚等頭足類動物是大自然的偽裝高手，可調控皮膚色素細胞分布，使體色與環境反射光譜相近，進而達到偽裝效果。美國加州大學爾灣分校（ＵＣＩ）的研究團隊借鑑上述原理，開發出可改變紅外線反射率的「動態偽裝皮膚」，得以逃過紅外線裝置的捕捉，未來可望應用於軍事偽裝、緊急救護、居家控溫設備等眾多層面。研究成果已登上美國《科學》（Science）期刊。

「IFLScience」科學網站報導，ＵＣＩ團隊的研究啟發之一，是頭足類動物的偽裝天性。牠們的體表分布色素細胞和虹細胞，在可見光波段內，可透過神經系統進行收縮和舒張，迅速使體色或體態與環境反射光譜相近，以融入自然環境、成功偽裝。另一項啟發則來自好萊塢電影「侏羅紀公園」的虛構情節，片中的恐龍被植入可調控色素細胞的樹蛙基因後，能成功避開紅外線相機監測。

動態偽裝皮膚 避紅外線監測

研究論文的通訊作者、加州大學爾灣分校化學系助理教授戈洛傑茨基（Alon Gorodestsky）表示，團隊即是在結合上述的動物天性和電影觀點後，開發出能在紅外線波段下及時「隱身」的人造「動態偽裝皮膚」。這層人工薄膜物質由柔性塑料電極、紅外線反射膜及鋁點組成，與頭足類體表吸收、反射光線的色素細胞和虹細胞功能相似，薄膜中的鋁點可根據接收的熱能產生收縮，進而控制反射紅外線的程度，降低被紅外線裝置「捕捉」的機會。

報導指出，紅外線波長在七六○奈米至一毫米之間，室溫下物體散發的熱能多在此波段內，而紅外線裝置即是透過熱能定位物體，一旦物體的紅外線反射率改變，就會影響監測效果。這項新技術具備廣泛的應用潛力，除了可在戰場上應用，包括軍隊人員躲避紅外線偵測、製作緊急庇護所等，也有望投入彈性調控紅外線輻射的設備，如調節式的建築表面和窗戶、生鮮食品的包裝，甚至是太空防輻射物件等。

團隊指出，雖然這項技術目前僅適用於調控反射紅外線多寡，達到類似隱身的效果，但團隊今後將持續研究、改造，探索在可見光波段內隱形的可能性。