A.T.控股拚掛牌 股東引注目 吳敦義子列名 3年賺21倍

2018-04-02

18名自然人組投資公司 吳子文領銜

〔記者高嘉和、林良昇／台北報導〕近來中部政商圈出現一份「A.T.控股有限公司（薩摩亞）投資建議書」，介紹台商辰元紡織科技計畫以登記在薩摩亞的控股公司返台掛牌。文件中出現前副總統吳敦義次子吳子文列名大股東；「包含吳子文在內十八個自然人」組成的CLAUSON HOLDINGS LIMITED（克勞森），以每股一．八美元入股，到最新估值每股四十美元，短短三年大賺逾二十一倍，若不計已獲利入袋，光剩餘持股帳面估值達一．一五億美元，較當初投入八○一萬美元，是大增逾十三倍，讓人不得不佩服這群人有如「股神」！

對此，國民黨中央昨表示，無法確認該吳子文是否為吳敦義次子吳子文本人，「不予評論」。

辰元紡織是由台商郭銘昇創辦，因開發出三Ｄ立體針織鞋面技術，獲得愛迪達青睞，短短三年，營收從七三○萬美元大增到去年的兩億美元。

每股1.8美元入股 最新估值約40美元

不只財報業績驚人，宣稱將返台掛牌的A.T.大股東背景也引人注目。首輪募股最大股東是登記在維京群島的CLAUSON HOLDINGS LIMITED，在二○一五年陸續以每股一．八美元到二．○二美元認購四一四○萬股，持股達四十六％；後陸續以每股二十八美元等轉讓持股，目前降至二十四％，仍是第二大股東、僅次於負責人郭銘昇掌控的三家第三地境外公司。

「CLAUSON」是由十八名自然人組成，但僅揭露吳子文一人。文件揭露，要釋出股權的就是CLAUSON，預計釋出五十五萬股、募資兩千兩百萬美元（約六．五億台幣）；預計今年底在台股掛牌，若明年底前未能掛牌，投資者可選擇要求出讓原始股東以年利率五％回購股權。

文件還載明，二○一六年九月「富邦金控剛完成盡職調查、進行現金增資（五十％富邦金控出資，五十％董事長蔡明興個人出資）」。但富邦金僅表示，富邦金控創投是依規定公告其投資案件，其他細節不便回應，紅福投資非金控子公司，不清楚狀況。