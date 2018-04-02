司法話題》緝毒「獨享」獎金 鼓舞基層士氣

2018-04-02

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部修訂毒品危害獎懲辦法提高檢舉獎金，第一線緝毒人員查獲巨量毒品時可領到更多錢，還可「獨享」，不用再和檢方分紅，警政署日前也修正「警察機關查緝毒品案件獎懲規定」，新增「多層溯源獎勵」項目，鼓勵員警向上抓藥頭。

鼓勵向上抓藥頭 警署新增多層溯源獎勵

以往，警方緝獲毒蟲後，因為毒蟲不願供出上游，加上資訊有限，往往無法進一步找到藥頭，甚至是中盤或工廠，導致無法溯源斷根，警政署長陳家欽去年上任後要求各縣市警局更緊密合作，除了分享情資外，並全力提升大數據分析及科技偵查能量，近期確有斬獲。

警政署表示，新的獎勵方式有助鼓舞辦案士氣，且明確定義請領標準，讓員警有標準依循，是件好事；近來署內還修正「警察機關查緝毒品案件獎懲規定」，新增「多層溯源獎勵」項目，額外獎勵溯源逐層追緝毒品上游案件。

對於法務部修正緝毒獎勵辦法，最常於海上攔截巨量毒品的海巡署指出，緝毒是份內工作，增加獎金發放等同肯定第一線同仁的辛勞。洋巡局去年就破獲兩次逾八百公斤的毒品案，一是在台東外海○．八海里處破獲八百四十六公斤的Ｋ他命，二是在澎湖目斗嶼西北方四海里處緝獲一一○九公斤的Ｋ他命原料，若以新制來算，獎金可多約百萬元。

調查局則表示，與檢察官共分緝毒獎金並無不妥，也沒聽過同仁有意見，不過法務部既然修法排除檢察官的領獎資格，調查局也樂觀其成，一切配合部內作法。