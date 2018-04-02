司法話題》緝毒獎金大增 檢察官不得領

2018-04-02

鼓勵民眾檢舉、激勵基層緝毒

〔記者吳政峰／台北報導〕緝毒獎勵新變革！有鑑於近來查獲毒品數量越來越大，法務部決定修訂「防制毒品危害獎懲辦法」，將二級毒品檢舉獎金的天花板五百萬元，提高至八百萬元，甚至連查獲一、二級毒品的轉讓行為，亦可獲發獎金，以此鼓勵民眾檢舉並激勵辦案人員緝毒；此次也取消檢察官領取緝毒獎金資格，草案月底送政院審議，預計六月公告實施。

法務部修訂辦法 預計六月實施

對於新法特別排除檢察官領取緝毒獎金的資格，法務部解釋，這是為了因應「法官法」，檢察官辦案應立於監督與中立角色，因此不宜再領取緝毒獎金，且不適用毒品獎懲辦法中的記功與懲處規定，才新增此條文。

查緝單位近年來靠著線報，屢破超大量毒品，但現行檢舉獎金發放最高僅限定兩百公斤，法務部檢討後認為，一級毒品最高一千萬檢舉獎金尚屬合理，但其他級別的毒品檢舉獎金天花板應提高，剛好總統蔡英文也提出四年一百億元的反毒戰略，順勢挹注高檢署的毒品獎金公務預算。

依現行二、三、四級毒品的製造、運輸、販賣檢舉獎金，最多是兩百公斤以上可拿五百萬元，未來將新增級距，即兩百到五百公斤仍維持五百萬元，但五百公斤以上，二級毒品最高可領取八百萬元、三級毒品增至五百萬元、四級則變四百萬元，獎金大幅提高。

查獲一、二級毒品轉讓 也有獎金拿

如果緝獲製、運、販的毒品數量不多，一審判決有罪，亦可獲頒獎金；因檢舉而緝獲的人數，每增加一名共同正犯、共犯或毒品來源者，還可加發五萬元。就算只查獲到轉讓毒品，毒品類型屬於一、二級，經一審判決有罪，也有檢舉獎金可拿，增加窩裡反動機。

近來常見的新興毒品，多將毒品混入飲料、軟糖、咖啡包內，以不同形式販售，此摻和的加工行為與傳統毒品工廠從原料煉毒不同，對社會危害極大，新法將摻毒處所納入規範，檢舉線報只要查獲此種「毒品製造處所」，可獲發特別獎金。

法務部指出，為了即時有效打擊毒品，本草案的公告時間縮短至三星期，送交行政院審議後會轉交立法院存查，待完成法制化等相關作業程序後，應可於六月施行。