清明連假 法人︰台股追高風險大

2018-04-02

〔記者卓怡君／台北報導〕台股上週六獨家開盤，展開月線收復戰，但在缺乏外資參與交易下，呈橫向狹幅整理，收復月線功敗垂成；法人提醒，因清明假期即將到來，國際股市的不確定性仍在，成交量難以放大，短線漲多個股宜慎防追高風險。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤面聚焦風電、生技及具有併購題材或季底作帳行情，強勢族群以被動元件股表現強勢，風電相關題材持續活躍，從技術面來看，加權指數短中期均線糾結，指標開口收斂，股價試圖緩步站上各均線，接下來觀察點在於是否能夠出現帶量長紅，才有助於指數上攻。

他指出，台股從前波高點至今走勢，有出現頭肩底型樣，目前處於右肩位置，如能突破站穩一萬一千點頸線位置附近，對台股後市有正面助力；若從外資期權部位合計來看，多單如能持續，到四月十八日結算前，台股應可先正面看待。

日盛精選五虎基金經理人林佳興分析，由於季底作帳結束，融券強制回補進入尾聲， 加上清明假期國際股市不確定風險因素，法人動作轉趨保守，在歐美股市能扭轉短期弱勢前，台股雖然相對強勢，但不易脫離區間整理格局，操作宜汰弱留強。

林佳興指出，中美貿易戰雖趨緩、美股短線跌深反彈，但中期整理未變，上市櫃公司去年財報與股利政策陸續公布，高殖利率題材具優勢，後續股市觀察指標留意ＶＩＸ恐慌指數、比特幣報價，及美國十年期公債殖利率走勢。