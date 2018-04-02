同業︰顛覆製程 傳統代工殺手

2018-04-02

3D針織鞋是毀滅性創新

〔記者楊雅民、高嘉和／台北報導〕國內製鞋業多聽過辰元這家台商公司，也對其快速崛起印象深刻。一家愛迪達的代工廠形容，可怕的不是辰元，而是運動鞋技術與趨勢的快速轉變，不管是辰元3D針織鞋面技術，甚或是未來3D列印製程，都將顛覆傳統運動鞋代工生產模式；「創新的後面就是殺手」，這也就是寶成集團推動已久的智慧型製鞋基地及「愛迪達創新研發中心」，近年來盛傳將落腳桃園。

製鞋業一直是勞力最密集產業，過去產出一雙球鞋，單是鞋面，就需要透過人工接合卅五片鞋材，平均要四百人碰過才能完成。但二○一二年，耐吉（Nike）推出Flyknit針織鞋，透過機器就會自動織出一體成型的鞋面，最後鞋面再黏上鞋底，一雙針織鞋就大功告成，節省逾三成生產人力，耐吉針織鞋第一筆訂單是由替日本Uniqlo生產衣服的香港針織服飾廠申洲國際搶下。

「3D針織鞋是毀滅性創新」，一位做了卅幾年的製鞋業者說，「從沒想到來搶生意的會是紡織廠」；辰元去年營收二億美元，較寶成集團旗下裕元工業的九十一．二億美元，雖仍有相當大的差距，但業界已面臨不得不加快轉型升級腳步的龐大壓力。

這名業者指出，辰元眼光精準地搭上國際品牌大廠新浪潮，在二○一四年成軍，拿下愛迪達針織鞋面的訂單，比全球製鞋大廠寶成集團更提早一步跨入針織鞋面製造。

但寶成也非弱者，去年底透過旗下子公司寶建砸下逾廿億元，購入桃園市大園區高鐵站附近約八千八百餘坪土地，儘管不願透露用途，但業界認為，寶成推動已久的智慧型製鞋基地及「愛迪達創新研發中心」將落腳於此。

不只於此，寶成集團近幾年積極推動在台籌設創新研發中心，除持續加碼擴建彰化福興工業區的耐吉研發中心，台中工業區的Under Armour（ＵＡ）研發中心，也在前年完工營運，企圖拉大與其他競爭者的距離。