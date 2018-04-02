業務太集中「上市審查難過關」

2018-04-02

證交所︰A.T.業務逾九成來自愛迪達

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所表示，曾經聽過A.T.集團，是一家在中國的台商，以生產鞋材為主，但目前還沒接到遞件申請上市。

證交所主管分析，過去每個上市案，審查委員九成九必問的問題，一定有該公司前十大客戶比重，雖然現在上市審查準則沒有業務集中與否這個項目，但若業務過於集中，審查委員絕對會問未來要如何分散；若以A.T.投資建議書上揭露業務超過九成來自愛迪達，實在太過集中，預期通過機會不高。

根據證交所外國企業上市審查規定，外企送件申請上市時，科技事業以外的一般企業，設立年限要超過三年，還需要資本額超過六億元或者市值十六億元以上，獲利能力的要求則是最近三個會計年度之稅前淨利，累計達二．五億元以上，且最近一個會計年度之稅前淨利達一．二億元及無累積虧損。

證交所主管說，通常海外台商因為在台灣本地沒有總公司，無法以本國企業申請上市，若是主要營運地在中國，也在當地設立登記者，則根據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關規範，無法來台上市，只能以海外控股公司為上市主體申請來台上市。

這名主管指出，目前外企來台灣申請上市，多以在開曼群島設立控股公司為主，因開曼的法律規範，對於公司如何規定其章程，採取開放式態度，可以靈活修改，較易符合國內需求，因此台灣律師也偏向與開曼當地律師合作；主因是申請上市必須檢附「法律事項檢查表」，需要兩地律師配合，台灣律師再依據這個檢查表出具意見書，如果經常配合也較有默契，可減少協調的時間。

因A.T.控股公司登記在薩摩亞，證交所表示，律師若要出具意見書，必須要調和兩邊法規，要動用更多律師，使得上市公司成本增加，且證交所也會問很多新的法規問題，公司可能因此還要修改章程，審查時間會拖得更久；且證交所至今沒有收到薩摩亞公司申請來台掛牌。