吳子文曾任德銀 轉戰前十大對沖基金

2018-04-02

吳敦義次子作風低調

外資圈及創投圈對他不熟悉

〔記者羅倩宜／台北報導〕前副總統吳敦義次子吳子文，雖曾任職德意志銀行，但已是多年前的事，目前國內外資圈及創投圈對他並不熟悉。

創投圈人士指出，台灣政二代或富二代任職於外資圈的例子不少，但他們活動範圍很小，行事也低調，鮮少出現在外資或創投的公開場合；且吳子文近年任職的德劭基金屬對沖基金，神秘色彩更濃厚，很多交易都在熟人之間進行，往往一個上午就拍板，是比外資銀行或創投更為狹窄封閉的社交圈，每每有鉅額投資或轉手，總在大勢底定才見光。

吳子文最近一次登上媒體版面，是二○一五年他任職的美國德劭基金（DE Shaw），曾經出價要搶下美商凱雷持有的東森電視股份，當時市場盛傳是由吳子文牽線；後來又有疑似中資的美國ＤＭＧ媒體集團搶標，最後才被地產界的茂德國際買走。

德劭基金管理資產逾460億美元

德劭基金被喻為全球前十大對沖基金，截至去年十月，德劭管理的資產超過四六○億美元；近年鎖定市場大、潛力高的中國和印度，在當地尋找適當的投資標的；德劭基金亞太區的執行董事，則是知名藝人白歆惠的男友唐堂。

吳子文的私生活也常躍居媒體版面，他在二○○九年與基隆顏家第四代千金顏安汝結婚，但婚後半年即獨自前往香港發展，後也傳出離婚消息；當被媒體追問兒子婚事，吳敦義曾經表示「家家有本難念的經」；吳子文也曾被香港媒體報導，曾與周杰倫前緋聞女友洪詠霖往來甚密。