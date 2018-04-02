再爆兼職事證／管簡體中文履歷 自列廈大兼職教授

2018-04-02

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選爭議頻傳，選出的台大教授管中閔在中國兼職的證據更遭越爆越多，昨又有學者披露，管在二○○六年前往華中科技大學講座時，提供的個人簡體中文履歷表，職業經歷欄竟清楚列出二○○五年四月至今在中國廈門大學兼職教授等，管中閔必須面對中國兼職的諸多舉證做出解釋，台大行政單位如果視而不見、避不處理，教育部對管的兼職及學校的把關制度都應徹查。

中國經管之家網站（原人大經濟論壇）推動經濟學科，自稱是有影響力的經濟、管理、金融、統計類在線教育及諮詢網站。網友及台大教授等又發現，該站二○○六年十月張貼了管在中國華中科技大學講座提綱文章中，以簡體字詳述個人履歷，其中職業經歷一欄，明白列出二○○五年四月至今，中國廈大兼職教授的履歷，與管中閔先前遭揭露的英文版個人履歷如出一轍，使其赴中兼職證據多加一條。

管中閔遭爆諸多爭議，法學界紛紛認為，管遴選前未揭露民間企業獨立董事身分，又涉及赴中兼課爭議，教育部應檢視兩部分，一是遴選程序公正性，二是管自身的學術倫理、兼職問題等，如今官方應可退回台大遴選結果，做出適法性裁決，後續相關人再自行提起行政救濟。

中研院法律所副研究員邱文聰認為，獨董身分存在高額報酬，遴選委員之一的蔡明興更是同公司副董事長，跟管中閔魚幫水、水幫魚，雖非法定的特定關係，但有利益共存、導致遴委執行職務偏頗疑慮；律師黃帝穎也說，兼職身分第一時間沒被揭露，台大校務會議、遴委會都處不合法狀態。

台大教授林敏聰則認為，管中閔涉及的諸多爭議並非外界無的放矢、耳語汙衊，而是有客觀事實及舉證存在，只要管中閔花五分鐘把證據拿出來並出面面對質疑，卻把事情無限上綱到學術自由、大學自治，令人遺憾。

台大校務會議學生代表童昱文強調，管提到校務會議根本是曲解意義，當天校務會議根本無任何決議，管的聘任案又根本未通過校務會議表決認可，爭議都還待釐清，管哪有立場逼教育部一定要核示？

童昱文指出，現在狀態在於，教育部須適法性監督，重申立場是「不要遴選瑕疵選出的校長」，釐清程序正義才是真正站穩大學自主、學術自由的腳步。