管違法赴中若屬實 教部可免聘

2018-04-02

管爺討聘書再嗆喊告 法界：遴選資格不符可令重選

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔為求上任，近日連續兩聲明，旨在逼迫教育部盡速核示，對此，台大師生直批，管模糊焦點，花五分鐘就能釐清個人爭議，解決事件，卻無限上綱到大學自治帽子，將抗拒遴選瑕疵選出的校長；教育部也認為管中閔聲明不公平，將綜整其聘任資格、程序正義及法律適格性等，做出判斷。

5分鐘就能釋疑 管卻無限上綱

東吳大學法律系副教授胡博硯受訪分析，依法教育部有權審查遴選程序，而面對管中閔涉赴中國兼職，或許遴選資格根本不符，質疑教育部怎能發聘書？

律師：可要求台大補正程序

律師黃帝穎受訪認為，黃帝穎認為，管中閔目前狀態是違法被選任的校長，依據大法官釋字第三八○號，當大學自治牴觸法律要求，教育部有權進行適法性監督，可要求台大校務會議、遴委會補正程序到合法為止，或命令台大重啟遴選。至於管中閔，則可提訴願、行政訴訟等救濟。

胡博硯則認為管做為被遴選人，就如不被行政院長選聘的部會首長參選人能否提告不被選聘？管是否有權提出訴願，都還有許多法律仍待釐清。

中研院法律所副研究員邱文聰也說，若管中閔確實涉及違法赴中國兼職，更應以教育人員任用條例第十三條校長任用的消極資格來看待，已被任用者要解職，對於尚未正式被任用者，教育部自然可避免聘任。

爭議中，管中閔先神隱兩個月，上月廿二日首度聲明逼教育部表態，昨日愚人節又再在臉書發聲明嗆教育部，先批官方違反法定期限、行政懈怠，再提台大臨時校務會議有共識，應速予核示（校長聘任案），更直批教部違法不作為，將使台大校務決策、年度財務窒礙難行；他更威脅，教部與相關人員應承擔法律責任，重申他「為了學術自由與大學自治，將堅持到底！」

教部：法規未設核准期限

對此，教育部次長林騰蛟則說，該案有當選人資格及遴選程序疑慮，將就目前掌握的事證、學校回覆說明等逐項檢視釐清，近日作適法性處理；但他也點出管的聲明錯誤，目前大學法僅規範校長遴選委員會作業時限，根本並未要求教育部須在一定期限內核准。

教部人事處長陳焜元說，台大校長遴選管案，內部開過多次會議，主因遴選過程及管的資格問題爭議多，批官方懈怠並不公平，教部就是深知法律責任，執法者更不能踩紅線，該做的監督必須盡責，不必要管用聲明方式提醒。教育部立場一貫對事不對人，但管中閔事件涉及聘用資格、程序正義及法律適格問題，須積極但也須審慎處理。

至於管中閔赴中兼職乃至個人品格操守，是否有違校長適格性，陳焜元說，兼職案已由司法調查，教部僅以目前證據判斷，但會整體研究與分析。