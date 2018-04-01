燒錯遺體 殯葬業者擺烏龍

2018-04-01

〔記者謝武雄、魏瑾筠、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立殯儀館桃園館昨天發生燒錯遺體離譜事件，搞烏龍的殯葬業者上、下午各舉辦一場告別式，上午場結束後，竟將下午才辦告別式的遺體送入火化，下午場家屬瞻仰遺容時發現遺體不對，當場愣住；桃園市政府殯葬管理所長許威儀說，經查是棺木使用同一款式，又沒有識別方式，造成出錯，已要求業者務必遵守規定流程、做好確認作業。

接兩場告別式 棺木同款色未確認

該業者佛國生命事業有限公司昨深夜受訪說，兩邊家屬彼此認識，下午場家屬一開始得知時確實無法接受，後來兩邊的家屬見面，了解兩場告別式都慎重地將儀式圓滿完成，也相互感謝、不要有罣礙。 據了解，兩場告別式往生者都是女性，昨天下午場家屬發現不對後，仍將該進行的儀式完成。

佛國生命昨天承接兩場告別式，上午場在市立殯儀館桃園館外民間業者禮廳舉行，下午場在本館舉行。下午場舉行告別式時，家屬到禮廳後方停棺處瞻仰遺容，赫然發現不是自己的親屬，找來殯葬業者才發現，自家親屬上午就被火化了。

許威儀說，遺體存放在冰櫃間，依流程，告別式舉行前，家屬和業者一同至冰櫃間確定身分無誤後才能領取，再將遺體送化妝室退冰、洗身、穿衣、化妝等，最後將棺木推到禮廳後方，家祭前直系親屬先到後方瞻仰遺容，最後將棺木推到禮廳大廳讓所有到場親友瞻仰後，封棺送火化爐火化。

許威儀表示，事發後殯葬所立即調查，發現殯葬業者早上將兩具遺體都領出，暫放化妝室進行退冰等程序，上午場的告別式是在館外禮廳舉行，告別式結束後，家屬在殯葬業者陪同下到達館內化妝室，將遺體送火化爐，由於已經完成封棺程序，家屬未再瞻仰遺容，因兩具棺木外觀顏色相同，殯葬業者未做好確認，竟把下午要進行告別式的往生者推入火化，造成燒錯遺體事件。

民俗專家表示，燒錯遺體是可以補救的，若相關儀式還未完成，可在往生者骨灰入甕後再辦一次追悼會。