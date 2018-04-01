台大校長遴選案／逐項檢視釐清 教部：近日會有結果

2018-04-01

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長當選人管中閔諸多爭議迄今未釐清，不過他三月廿二日即在臉書對教育部發出聲明，「敬請教育部於三月底前，對台大校長遴選委員會報請聘任本人為台大校長一事，應為准否之函示。」教育部次長林騰蛟昨日表示，教育部依所查到的事證及台大的回復文件，逐項檢視釐清，近日會有結果。台大師生則再次呼籲，教育部應先查明管中閔所有的疑慮才能聘任。

管中閔被質疑赴中國違法兼職、參加校長遴選未誠實揭露擔任台灣大獨董、任校長遴選委員的台灣大副董蔡明興未利益迴避、中研院發表聯名論文涉違學術倫理等案，事實均尚未釐清，管中閔已在臉書向教育部下最後通碟，要求三月卅一日前決定要不要聘他為台大校長。

所有學倫案都被調查 僅管案不查

有台大教授譏諷，放眼所有被爆出違反學術倫理的案件，都有被正式實質調查，如有違反，當事人也受懲戒，唯獨管爺的學倫案，台大、暨大和中研院均以「非正式論文」不進行實質調查，無法理解「為何獨厚管中閔輕輕放下？」呼籲科技部和教育部應實質調查，讓事實攤開陽光下檢驗。

另有台大教授質疑，教育部要求台大校務會議釐清疑點，但當天校務會議在物理系主任提擱置動議、主席代理校長郭大維無視提案人抗議下，火速進行表決，所有疑點均未被實質討論。教育部不能被唬弄成台大校務會議為管爺「背書」，反而應盡洪荒之力查明事實後，再作適法性處理，否則教育部恐淪台大行政單位橡皮圖章、成為國際學術醜聞或笑柄。