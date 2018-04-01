陳慶士為何要造假？ 學者直言生醫領域太重視量化

2018-04-01

〔記者林曉雲／台北報導〕陳慶士已經是中研院特聘研究員、生化所所長，也陸續從美國國家衛生研究院 （U.S. National Institutes of Health）獲得超過八百萬美元研究資金，這樣一位國際知名的學者，為何還要假造論文實驗數據？頂大一位教授直批，生醫學術成就太重視量化，甚至走火入魔到「秤斤論兩」，「學術研究成果」變成「可交易的物件」，因此違反學倫案多屬生醫領域，政府應整體檢視生醫界嚴重且扭曲的制度問題。

研究走火入魔到秤斤論兩

我國高教界近年來違反學倫案的情況層出不窮，多件震驚國際，當事人也付出慘痛代價，但仍無法根絕違反學倫案。

二○一四年，大量註冊人頭帳號進行同儕假審案的前屏東教育大學副教授陳震武，不僅「震掉」了掛名共同作者的前教育部長蔣偉寧，蔣還被科技部停權一年；前台大教授郭明良及研究團隊論文造假，也把列名共同作者的前台大校長楊泮池「震掉」，楊泮池宣布不續任校長，台大更被教育部扣減五千四百萬元補助經費。

昨天再爆中研院前生化所所長陳慶士，被美國俄亥俄州立大學查出八篇論文造假，陳慶士去年被調查期間先請辭所長職，昨天調查報告出爐後，再請辭特聘研究員，中研院也啟動學倫調查機制。

不只台灣 中日韓也頻爆學倫案

清大校長賀陳弘心情沉重表示，東方文化下的高教學術發展，學界產生很強烈的功利取向，因為學生自小被教導用分數和排名去界定成就，部分人擁有極強的成就導向，過分量化學術評比，用量化來決定成就，就容易出問題。不只台灣，中國、日本、韓國等也發生不少學倫案。

中興大學特聘教授武東星表示，為避免學術圈一再出現數據或影像變造等造假事件，光加強學術倫理教育緩不濟急，建議在發表重大研究成果前，通訊作者一定要請另一組研究人員（或學術同儕）進行重覆性試驗與結果量測，科技部亦應鼓勵與補助學者提出如此需求，以代表台灣重視學術倫理的決心。