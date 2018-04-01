重創台灣形象 中研院啟動學倫調查

陳慶士8論文造假遭撤 我學者所受最嚴重的國際處分
〔記者林曉雲、黃以敬、劉力仁、編譯劉宜庭／綜合報導〕中研院前生化所所長陳慶士，二○○六年至一四年在俄亥俄州立大學任教期間，經證實發表的八篇研究論文涉造假，陳慶士已請辭俄大教職與中研院職務。中研院表示，這次是台灣學者在國際上遭受處分最嚴重的一次，重創台灣學術國際形象。
14項蓄意竄改數據等違規作法
美國俄亥俄州立大學（ＯＳＵ）三月三十日發布報告，指中研院前生化所所長、癌症學者陳慶士，有八篇研究論文被查出十四項「蓄意竄改數據、圖像處理及圖表生成偏離常規作法」實例。陳慶士去年九月已辭去俄亥俄州立大學教職。
陳請辭後 中研院急刪官網資料
昨天上午，媒體披露涉論文造假後，陳慶士口頭請辭中研院特聘研究員，中研院火速批准並馬上下架陳慶士的官網資料。
特聘研究員攬才 最高月領49萬元
中研院為突破一般公務薪資限制，延攬大師級學者加入，設置「特聘研究員」制度，針對學術表現卓越、國際聲望高的學者加碼待遇，特聘研究員依照分級，每月可領十三萬至四十九萬元不等。
中研院學術諮詢總會執行秘書孫以瀚表示，去年底陳慶士主動告知中研院，他正接受美方調查，因爭議研究均是在美國俄亥俄州立大學進行，該校當時已在調查，相關研究資料遭學校留存，陳慶士本人無法提出原始數據說明，中研院只好靜候美方調查結果。三十日美國俄亥俄州立大學公布調查報告後，中研院立即啟動倫理委員會調查。
造假論文若有申請補助 將追款
孫以瀚指出，這件事雖是陳在美國任教時期發表的論文，但對台灣及中研院學術聲望造成嚴重衝擊，依中研院研究人員學術倫理規約，輕者會提出申誡，重則會主動撤職、解聘；如果這些論文相關後續延伸性研究計畫有向我國政府申請補助，將追回補助款。
美國俄亥俄州立大學的審議會發表了長達七十五頁調查報告，直指陳慶士有罪（guilty ）。孫以瀚指出，陳慶士曾向中研院院長廖俊智及學倫會說明，是研究人員數據登錄出問題，但他本人必須負起把關不周責任，去年八月，請辭生化所所長。
開發中新藥的科學成效 不受影響
陳慶士在返國接任中研院生化所所長之前，任職於美國俄亥俄州立大學藥學院，曾獲美國前列腺癌基金會研究獎、美國赫斯特基金會研究獎及美國科學促進會會士，專長為藥物化學、癌病研究、化學生物學及轉譯醫學。
他去年四月曾和成功大學合作解開維生素Ｅ預防與治療癌症的獨特機轉作用，引起全球矚目，創造出的新化學分子抗腫瘤效力提升二十倍以上，被看好具有開發新藥潛力。
俄亥俄州立大學的外部專家也聲明，陳慶士的不當行為，並不影響其實驗室開發藥物「AR-42」的計畫，即便相關論文遭撤回，也不影響該藥物的「科學成效」。曾獲陳慶士獨家授權專利發展抗癌劑的製藥公司「Arno Therapeutics」也宣稱，問題論文對該公司的藥物研發毫無影響。